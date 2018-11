Τα τραγούδια της εβδομάδας (29/10 – 04/11 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

Prophets of Rage - The Ballot or the Bullet

Alice In Chains - Never Fade

Steven Wilson - People Who Eat Darkness

Slipknot - All Out Life

CAKE | SINKING SHIP

Hume Assine - Have Mercy

Deerhunter - Death in Midsummer

(We Don't Need This) Fascist Groove Thang

Andrew Bird - "Bloodless"