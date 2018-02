Τα τραγούδια της εβδομάδας (29/01 – 04/02 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

Thom Yorke - Why Can't We Get Along

Judas Priest - Firepower

Primordial - Stolen Years

Moby - Mere Anarchy

Migos - Stir Fry

Melentini - Into The Waves

The Sword - Deadly Nightshade

Thurston Moore - Mx Liberty

Sober On Tuxedos - Best Of Me