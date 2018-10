Τα τραγούδια της εβδομάδας (22/10 – 28/10 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

Thom Yorke - Unmade

In the Woods... - Respect My Solitude

Beirut - Gallipoli

The Good, The Bad & The Queen - Merrie Land

Jay Rock - Wow Freestyle ft. Kendrick Lamar

LP - Recovery - Official Music Video

The Callas with Lee Ranaldo - Γλυκιά Μου Όμορφη

Beach House – Alien