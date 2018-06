Τα τραγούδια της εβδομάδας (18/06 – 23/06 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

Bad Religion - "The Kids Are Alt-Right"

Underworld, Iggy Pop - I’ll See Big

Gorillaz - Hollywood

St. Vincent - Fast Slow Disco

Paul McCartney - I Don’t Know

Florence + The Machine - Big God

Deafheaven - "Canary Yellow"

Mogwai // We're Not Done (End Title) // Official Audio