Τα τραγούδια της εβδομάδας (16/07 – 22/07 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

The Prodigy - Need Some1

alt-J - Deadcrush (feat. Danny Brown) (Alchemist x Trooko Version)

Lenny Kravitz - Low

James – ‘Hank’

Ευθύμης Κούρτης - Σκοτεινές Ώρες feat. The Boy

Daron Malakian And Scars On Broadway - Guns Are Loaded

The National - So Far So Fast

MUSE - Something Human

Suede - Don't Be Afraid If Nobody Loves You