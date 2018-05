Τα τραγούδια της εβδομάδας (13/05 – 20/05 2018)

Και αυτή την εβδομάδα ακούσαμε νέες δουλειές από γνωστά συγκροτήματα, ενώ είδαμε και εντυπωσιακά βιντεοκλίπ. Καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τις επόμενες δουλειές τους, αλλά και μεγάλες επιστροφές.

Nine Inch Nails - God Break Down The Door

Clutch - Gimme the Keys

Orbital - Tiny Foldable Cities

Sigur Rós - liminal

Mother Of Millions - Rome

Johnny Marr - Hi Hello

RADIO MOSCOW - Driftin'

GRAVEYARD - The Fox

NAPALM DEATH - Standardization

Ty Segall & White Fence - Good Boy

CHICKN - Elevational Love of Frank Zappa