Τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από έξι θρυλικά τραγούδια

Υπάρχουν αμέτρητα τραγούδια που περιλαμβάνουν ονόματα στον τίτλο τους. Ορισμένα δε από αυτά θεωρούνται, πλέον, εμβληματικά. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για φανταστικούς χαρακτήρες, σε άλλες είναι διάσημες προσωπικότητες, ενώ ορισμένα κομμάτια έχουν ως πρωταγωνιστές κανονικούς ανθρώπους που τυχαία έγιναν μέρος της μουσικής ιστορίας.

Το BBC πρόσφατα αναζήτησε τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από εμβληματικά τραγούδια.

Jolene – Dolly Parton

Αν και... όλοι προτιμούμε την εκτέλεση των White Stripes το τραγούδι έγινε μία από τις μεγαλύτερες country επιτυχίες και αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της Dolly Parton. Η ίδια, το 2008, είχε δηλώσει ότι κάποτε σε μία συναυλία της πρόσεξε ένα κορίτσι, περίπου οκτώ ετών, το οποίο είχε όμορφα κόκκινα μαλλιά, ωραίο δέρμα και μεγάλα πράσινα μάτια. «Με κοίταζε για ένα αυτόγραφο κι εγώ της είπε “είσαι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει ποτέ πώς σε λένε” κι εκείνη μου απάντησε “Jolene”. Αμέσως σκέφτηκα ότι αυτό είναι όνομα για τραγούδι και αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι».

Το όνομα του τραγουδιού προήλθε από αυτό το κορίτσι, όμως είναι για μία γυναίκα που είχε μάτια μόνο για τον σύζυγό τους, τον Καρλ Ντιν, εξήγησε η Dolly Parton κατά τη διάρκεια συναυλίας της το 2014, και αναφερόταν στον εαυτό της. Η Jolene ήταν μια γυναίκα που φλέρταρε με τον σύζυγο της διάσημης τραγουδίστριας. Το εάν ήταν όντως το πραγματικό της όνομα Jolene δεν έχει γίνει γνωστό, όμως, η Parton συνδύασε τα δύο πρόσωπα και έφτιαξε μία

από τις μεγαλύτερες country επιτυχίες.

Frankly, Mr Shankly - The Smiths

Το Frankly, Mr Shankly είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Smiths. Οι στίχοι υπονοούν ότι ο Mr Shankly δεν αφήνει τον Morissey να προχωρήσει στην καριέρα του. Στην πραγματικότητα η βρετανική μπάντα είχε υπογράψει με την Rough Trade και το τραγούδι αναφέρει στον πρόεδρο της εταιρεία Geoff Travis. Το συγκρότημα είχε πρόβλημα με την εταιρεία και το τραγούδι ερμηνεύεται σαν... επιστολή παραίτησης.

My Sharona – The Knack

Το ντεμπούτο single της μπάντας από το Λος Άντζελες έφτασε στο νο1 στις ΗΠΑ και έγινε διαχρονική επιτυχία παγκοσμίως. Η μπάντα, βέβαια, δεν κατάφερε και πολλά πράγματα μουσικά στην συνέχεια, όμως από μόνο του το τραγούδι τους εξασφάλισε μια θέση στη μουσική ιστορία.

Η πρωταγωνίστρια είναι η Sharona Alperin, την οποία γνώρισε ο τραγουδιστής της μπάντας Doug Fieger όταν ήταν 25 ετών και εκείνη 17. «Ήταν σα να με χτύπησαν στο κεφάλι με ένα ρόπαλο. Την ερωτεύτηκα αμέσως». Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε όμως η σχέση τους δεν προχώρησε παραπέρα. Έμειναν όμως φίλοι.

Me and Bobby McGee – Janis Joplin

Το κλασικό τραγούδι των Kris Kristofferson και Fred Foster έγινε νο1, ενώ κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο της Janis Joplin.

Μπορεί το όνομα Bobby να χρησιμοποιείται τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, όμως εδώ αναφέρεται στην Barbara McKee, γνωστή ως Bobbie, φίλη και συνάδελφο του Fred Foster. Ο Foster πρότεινε στον Kristofferson να γράψουν ένα τραγούδι με τον τίτλο Me and Bobbie McKee, όμως ο Kristofferson δεν άκουσε καλά και έγραψε το Me and Bobby McGee πιστεύοντας ότι πρόκειται για κάποιον άνδρα. Ο Foster, όμως τον πήγε να γνωρίζει την πραγματική Bobbie, η οποία είχε την τιμή να γίνει η πρώτη που άκουσε το θρυλικό τραγούδι.

Daniel – Elton John

Η κλασική μπαλάντα του Βρετανού μιλάει για κάποιον Daniel, ο οποίος ταξιδεύει απόψε με αεροπλάνο. Από τους στίχους είναι εμφανές ότι ο αφηγητής είναι ο αδερφός του Daniel, όμως ο Daniel ποιος είναι;

Ο Bernie Taupin, στιχουργός του Elton John, ανέφερε το 1991 ότι το Daniel ήταν το πιο παρεξηγημένο κομμάτι που έχει γράψει. Η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε από ένα άρθρο που είχε διαβάσει το οποίο αναφερόταν σε έναν άνδρα ο οποίος γύρισε σε μία μικρή πόλη του Τέξας μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Όλοι του συμπεριφέρονταν σα να ήταν ήρωας, όμως εκείνος το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο σπίτι και τη φάρμα του.

Suzane – Leonard Cohen

Το περίφημο ντεμπούτο του Cohen θυμίζει ερωτικό τραγούδι. Ο Cohen είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του ότι η πραγματική Suzanne είναι η Suzanne Verdal, γυναίκα του γλύπτη Armand Vaillancourt. «Ήταν ένα εντυπωσιακό ζευγάρι εκείνη την εποχή στο Μοντρεάλ. Όλοι οι άνδρες ήταν ερωτευμένη με την Suzanne και όλες οι γυναίκες με τον Armand, αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο ένας να απατήσει τον άλλο. Την πέτυχα κάποια στιγμή και με κάλεσε στο σπίτι της κοντά στο ποτάμι. Άγγιξα το τέλειο κορμί της με το μυαλό μου γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Έτσι αποφάσισα να της γράψω ένα τραγούδι» είχε εξηγήσει ο σπουδαίος Καναδός ερμηνευτής.