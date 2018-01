Τα πολυαναμενόμενα live του 2018

Το νέο έτος έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και σιγά σιγά θα πρέπει να... ετοιμαζόμαστε για σπουδαίες συναυλίες και ωραία φεστιβάλ. Κι επειδή η οργάνωση από τώρα είναι σημαντική, η efsyn city μάζεψε τις πολυαναμενόμενες συναυλίες για το 2018.

Θα έχουμε, βέβαια, και συνέχεια, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί όλα τα gigs, τα φεστιβάλ και άλλα πολλά.

Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια ακολουθεί η λίστα με link για όλες τις διαθέσιμες μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018 : Kraftwerk, Γήπεδο Tae Kwon Do

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018: Therion, Imperial Age, Null Positiv, The Devil, Piraeus Academy

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018: King Gizzard & The Lizard Wizard, Mild High Club , Fuzz Club

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018: Godspeed You! Black Emperor, Fuzz Club

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018: Rag N' Bone Man, Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη)

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018: Release Athens: London Grammar, Rag N' Bone Man, Πλατεία Νερού

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018: Release Athens: Jamiroquai, Πλατεία Νερού

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 - Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018: Sting, Ηρώδειο

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018: Cradle Of Filth, W.E.B., Gagarin 205

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018: Ejekt Festival: Nick Cave & The Bad Seeds, Editors, Wolf Alice, Πλατεία Νερού

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018: Πυξ Λαξ, Ολυμπιακό Στάδιο

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018: Rockwave Festival: Judas Priest, Terra Vibe

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018: Rockwave Festival: Iron Maiden, Monument, Terra Vibe

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018: Steven Wilson, Τεχνόπολις

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018- Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 - Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018 - Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018: Street Mode Festival: New Model Army, Therapy?, Electric Six, Phil Campbell And The Bastard Sons, The Real McKenzies, Jaya The Cat, Samsara Blues Experiment, The Last Drive, Panx Romana, Bad Movies κ.ά., Fix , Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018: Annihilator, Fuzz Club