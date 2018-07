Street Mode: Πάνω από 100 συναυλίες σε τέσσερις ημέρες

Δελτίο Τύπου

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας επιστρέφει για 10η επετειακή χρονιά, στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του, με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις δράσεις της street κουλτούρας, συνιστώντας την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία της χρονιάς!

To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και αθλητισμού, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2009. Το 2017 (στην 9η έκδοσή του) συγκέντρωσε πάνω από 40.000 επισκέπτες, σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες σε 5 παράλληλες σκηνές, μουσικούς διαγωνισμούς και street δραστηριότητες, και φέτος επιστρέφει, δυνατότερο από ποτέ, σε μία διοργάνωση που θα διαρκέσει –για πρώτη φορά– 4 ημέρες (Πέμπτη 30 Αυγούστου – Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου) και με ένα ακόμη stage (σύνολο 6).

Μπες σε Street Mode και απόλαυσε ζωντανές εμφανίσεις από τα σπουδαιότερα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, DJ sets, shows και διαγωνισμούς graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, skateboarding, longboarding, μουσικούς διαγωνισμούς και πολλά ακόμη!

Το Street Mode Festival γίνεται σε Συν-Διοργάνωση με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού).

Το πρόγραμμα

► ΠΕΜΠΤΗ 30/8

New Model Army, Dub INC, La Pegatina, Yawning Man, The Herbaliser Soundsystem, 4Questions, Γιάννης Αγγελάκας & 100°C, 1000mods, Τζαμάλ, Social Waste, Bad Movies, Εισβολέας, Sleepin Pillow, Μέμφις, Κακό Συναπάντημα, Twinsanity, Fer De Lance, Coretheband, Folk ‘n’ Roll

► ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8

Phil Campbell & The Bastard Sons, Therapy?, Dog Eat Dog, Dope D.O.D., Monkey3, Jaya The Cat, Doll Skin, Too Many T's, Repetitor, Balothizer, Vodka Juniors, Ταφ Λάθος, Villagers of Ioannina City, RNS, Νέγρος Του Μοριά ΝΤΜ57, Kareem Kalokoh, Blend Mishkin - Roots Evolution, Naxatras, Άλλος Κόσμος, Beggars, Λoco Musik

► ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9

Electric Six, The Real McKenzies, The Godfathers, Samsara Blues Experiment, Kalamata, Replicunts, Panx Romana, Παύλος Παυλίδης & B movies, Planet of Zeus, Μιθριδάτης, Fundracar, 63 High, ΦιΒήταΣίγμα, Baildsa, Θραξ Πανκc, Solmeister, Deaf Radio, Κροταλίας

► ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9

Marky Ramone's Blitzkrieg, Talco, Ocean Wisdom, Stoned Jesus, Lionize, Conquering Lion, The Great Malarkey, RoadkillSoda, Skiller, Locomondo, The Last Drive, Nightstalker, Μωρά στη Φωτιά, Βέβηλος, 12ος Πίθηκος, Oldschool Rednex, Bloody Hawk, Αρνάκια, Coyote's Arrow, Puta Volcano, SKG's Dub Alliance



PARKOUR FREE RUNNING JAM (4ήμερο):

Το μοναδικό Πανελλήνιο parkour contest επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά! Ανανεωμένο, τετραήμερο, με ισάριθμους διαγωνισμούς και πολλά έπαθλα και δώρα για τους νικητές: Speed Contest και Freestyle Contest, σε δύο κατηγορίες, για άνω των 18 ετών και για κάτω των 18 ετών.

Μία ενέργεια της ακαδημίας Natural Movement Parkour & Climbing academy. Παρουσιάζει και συντονίζει ο προπονητής Parkour Δημήτρης Καϊμακάμης. Οι δηλώσεις και οι οδηγίες συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους αθλητές είναι διαθέσιμες στην ιστόσελίδα www.streetmode.gr. Για τους ανήλικους θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπεύθυνη δήλωση από γονέα.

Προθεσμία υποβολής: Έως τις 15 Αυγούστου 2018.



FEMALE 1 VS 1 ALL STYLE BATTLE (Σάββατο 1/9):

O πρώτος διαγωνισμός χορού μεταξύ γυναικών (Female Battle) επιστρέφει στο Street Mode Festival. Οι 16 καλύτερες χορεύτριες κάθε είδους (all style) μάχονται για τον τίτλο της κορυφαίας της χρονιάς!

Μία ενέργεια του Hip Hop International Greece. Παρουσιάζουν οι: Γεωργία Jo και ο Bboy SaSpens. Οι 16 κοπέλες που θα διαγωνιστούν θα ανακοινωθούν σύντομα.



1 VS 1 B-BOY BATTLE (Κυριακή 2/9):

Όπως κάθε χρόνο από το 2010, οι 16 καλύτεροι χορευτές breaking της Ελλάδας (B-Boys) μάχονται για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς! Το μακροβιότερο B-Boy Battle της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα του Street Mode Festival.

Μία ενέργεια του Battle Of The Year Balkans. Παρουσιάζουν οι: Απόστολος Αριστείδου και Bboy SaSpens. Τα 16 B-Boys που θα διαγωνιστούν θα ανακοινωθούν σύντομα.



OPEN CALL FOR GRAFFITI ARTISTS:

Tο μεγαλύτερο και πιο διαχρονικό graffiti / street art festival της χώρας πηγαίνει πίσω, στις ρίζες του graffiti, και αναζητά τους καλύτερους artists στο lettering - style!

Διεκδίκησε μία θέση στον τοίχο του Street Mode Festival, στέλνοντας 2-3 φωτογραφίες από δικά σου κομμάτια style, με e-mail στο karma2g@hotmail.com

Η δέκατη χρονιά του graffiti θα είναι burner!



#NBT (NEXT BIG THING) MUSIC CONTEST (Παρασκευή 31/9):

Το #NBT (Next Big Thing) Music Contest απευθύνεται σε συγκροτήματα αλλά και solo καλλιτέχνες όλων των ειδών, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή τους στο ευρύ κοινό. Οι νικητές κερδίζουν μία θέση στο line-up του Street Mode Festival 2019, πακέτα προβολής και διαφήμισης από την Access in Music, Τ-shirts με το λογότυπο τους από την One Two Six Merchandise αλλά και συνεντεύξεις και airplay στον 1055Rock!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας “#NBT”, όνομα artist / group, στοιχεία επικοινωνίας και ένα YouTube link στο contest@streetmode.gr.

To #NBT Music Contest θα πραγματοποιηθεί ζωντανά την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, σε ένα από τα κλειστά stages του Street Mode Festival, με έναν συγκεκριμένο αριθμό μπαντών, οι οποίες θα επιλεγούν από το κοινό στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή τώρα θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Προθεσμία υποβολής: Έως 15 Ιουλίου 2018



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Έχοντας τις ρίζες του στον δρόμο, το Street Mode ξεκίνησε αρχικά ως μια σειρά εκδηλώσεων που λάμβανε χώρα σε ανοιχτό – δημόσιο χώρο, όπως η πλατεία της Θέρμης (2009-2013) και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (2014-2016), με σκοπό να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας συγκεντρωμένα σε μία κοινή προσπάθεια.

Ως street κουλτούρα, ορίζουμε την υποκουλτούρα που αναπτύσσεται κυρίως σε αστικές περιοχές, και εκφράζεται ελεύθερα μέσα από τέχνες όπως το graffiti και το breakdance, μέσα από σπορ όπως το skateboarding και το parkour, και εκπροσωπείται από τους ήχους της hip-hop, punk rock, heavy rock και ska / reggae / dub μουσικής.

Links

streetmode.gr

Facebook

Facebook Event

Instagram

Youtube



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Μπες από τώρα στο κλίμα του φεστιβάλ αγοράζοντας εισιτήρια σε προνομιακές / εκπτωτικές τιμές:

• 4ήμερο: 30€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 3ήμερο: 24€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 2ήμερο: 20€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 1ήμερο: 10€ (περιορισμένη διάθεση)

Ηλεκτρονικά μέσω viva.gr: https://goo.gl/a9XxJb

Πανελλαδικά στα καταστήματα:

Germanos, Seven Spots & Media Markt.

Toπικά στα συνεργαζόμενα σημεία:

Ticket House Thessaloniki, Stereodisc Record Shop, The Nephilim Metal Musicstore, Tattooligans, Nico Tattoo, Vida Pirata Tattoo, Stay Hybrid Youth Hostel, Λωτός / Lotus Record Store, Café-Bar Διώροφον, Fragile – Στην Ταράτσα, Καφέ Νίκης 35, Stones Rock Bar, Rover Bar (από τις 20 Αυγούστου και μετά), Snuff (Λάρισα), Syd Records (Αθήνα), Reload Stores (Αθήνα), Viva Kiosks (Σύνταγμα & Τεχνόπολις / Αθήνα), Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης (Αθήνα).

*Όλες οι φωτoγραφίες και βίντεο στο παρόν αποτελούν προϊόν προηγούμενων εκδόσεων του Street Mode Festival. Για την μεμονωμένη η αποσπασματική αναδημοσίευσή τους, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε πρώτα με το φεστιβάλ στο press@streetmode.gr”