Στο ασπρόμαυρο «αναρχικό» σύμπαν του Moby

«Mere Anarchy» ονομάζεται το καινούργιο single του Moby, το οποίο συνοδεύεται από ένα ασπρόμαυρο «αποκαλυπτικό» βιντεοκλίπ. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης περιπλανιέται μόνος του σε μια άδεια Γη.

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα ότι στο σενάριο του βιντεοκλίπ ο ίδιος και η φίλη του περιπλανώνται ως εξωγήινοι στη Γη, στην οποία δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι μετά από κάποια «Αποκάλυψη».

Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο album «Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt».