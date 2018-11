Smashing Pumpkins είκοσι χρόνια μετά...

Το γνωρίζαμε εδώ και αρκετό καιρό, όμως, όπως και να το κάνουμε, η επίσημη κυκλοφορία του "Shiny And Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun" είναι γεγονός από μόνη της.

Οι Smashing Pumpkins κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο, τον πρώτο εδώ και περίπου είκοσι χρόνια με την (σχεδόν) original σύνθεση.

Ακούστε ΕΔΩ το νέο δίσκο των κυρίων Billy Corgan James Iha και Jimmy Chamberlin και τα συμπεράσματα δικά σας!