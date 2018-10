Δελτίο Τύπου

Oι εκρηκτικοί Deathcrop Valley, κατεβαίνουν τα ιστορικά σκαλιά της Σολωμού, αυτή τη φορά για να παρουσιάζουν για πρώτη φορά ζωντανά, το νέο τους πόνημα με τίτλο το όνομα τους! Σκληρός και γνήσιος rock ήχος, που δραστηριοποιεί αυτόματα αισθησιακές - groovy και απελευθερωτικές κινήσεις που σε ανυψώνουν!

Συνταξιδιώτες σε αυτήν την πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου υλικού των Deathcrop Valley θα είναι το weird rock τρίο Pissed-Off Kid, οι Πατρινοί rock n roll/punk 32Bastards & οι Heavy/Stoner Rock Stains Of Amber

Οι Deathcrop Valley είναι ένα τετραμελές Heavy Rock σχήμα από την Αθήνα με αγγλόφωνο στίχο. Στον ήχο τους μπορείς να ακούσεις από χορευτικά κουπλέ μέχρι μελωδικά ρεφρέν και ξεσπάσματα breakdown ή αργούς doomy ρυθμούς. Οι στίχοι τους περιγράφουν με σαρκασμό τις άσχημες στιγμές και με πικρία τις όμορφες. Έχουν παίξει σε πολυάριθμες διοργανώσεις στα περισσότερα venues της Αθήνας. Ξεχωριστές στιγμές το Xmass Xplode και το opening act για τους Γερμανούς Kalamata. Μετά από ένα χρόνο ηχογραφήσεων παρουσιάζουν τον πρώτο τους δίσκο με τον ομώνυμο τίτλο Deathcrop Valley.



Οι Pissed-Off Kid είναι ένα Weird Rock trio με βάση την Αθήνα. Πήραν το όνομα τους απο τον για κάποιους ήρωα, για άλλους εξτρεμιστή και για τρίτους μάρτυρα της Τρίτης Διαστημικής Εποχής, Pissed-Off Kid. Σκόπος του συγκροτήματος είναι η περαιτέρω ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες ένα τέτοιο άτομο ήρθε στην Ύπαρξη, και αν είναι δυνατόν, να δημιουργήσει κάτι Όμορφο μέσα από τη διαδικασία αυτή.

Ανυπομονησία, Οργή και Θαυμασμός, τα τρία καθοριστικά του στοιχεία.

Long Live the Kid!!



Οι 32Bastards είναι μια rock n roll/punk μπάντα που δημιουργήθηκαν στα μέσα του 2015 με έδρα την Πάτρα θέλοντας να ενώσουν τις μουσικές τους επιρροές, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό ήχο. Συνθέτοντας τα δικά τους κομμάτια, το αποτέλεσμα ήρθε σαν ένα περίεργο κράμα με στοιχεία hard rock, rock n roll, punk και δυνατού groove. Έχουν παρουσιάσει το υλικό τους σε συναυλίες στην Πάτρα και την Αθήνα, ενώ το Νοέμβριο του 2016 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single με τίτλο ‘Lesbionics’, εδραιώνοντας το μοναδικό τους ύφος. Τέλη Ιανουαρίου του 2018 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους με τίτλο ‘Hooey’, το οποίο δέχθηκε πολύ θετικές κριτικές από το κοινό, ανάμεσά τους η παρουσίαση του δίσκου από το Merlin’s Music Box, η συνέντευξή τους και δισκοκριτική στο RockinAthens.gr και η παρουσίαση/κριτική στο τεύχος Μαρτίου του ελληνικού Metal Hammer ανάμεσα στις καλύτερες νέες independent κυκλοφορίες. Το live παρουσίασης του EP στην Πάτρα είχε μεγάλη ανταπόκριση και έγινε sold out, ενώ ακολούθησε ακόμα ένα live παρουσίασης στην Πτολεμαΐδα και το Μάιο εμφανίστηκαν μαζί με τους Vodka Juniors στην Πάτρα. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή τους έγινε στα πλαίσια του Manifest 2018 μαζί με τους Nightstalker και Villagers of Ioannina City.



Οι Stains Of Amber είναι μια Heavy/Stoner Rock μπάντα από την Αθήνα , η οποία δημιουργήθηκε το 2014 και αποτελείται από τους Ιορδάνη (κιθάρα) , Μάριο (ντραμς) και Σταμάτη (μπάσο, φωνή). Παίζουν δίκες τους συνθέσεις και αυτή τη περίοδο γράφουν τα τραγούδια για το πρώτο τους LP. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και ένα νέο τραγούδι , το Vantablack



INFO

Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Ανclub, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια

Είσοδος 6 € - Έναρξη 21:30

LINKS

Facebook Event

Deathcrop valley Facebook