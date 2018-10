Sinead O' Connor: Από τον Πάπα και το MTV, στα ψυχολογικά προβλήματα και το Ισλάμ

Υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές φωνές της μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, όμως ήταν και μία «περίεργη» προσωπικότητα. Το ταλέντο της συνδυάστηκε με αρκετές εκκεντρικές στιγμές, αλλά και προβλήματα.

Η Sinead O' Connor, μία από τις πιο εξαιρετικές φωνές των τελευταίων δεκαετιών, ανακοίνωσε στα 51 της χρόνια ότι ασπάστηκε το Ισλάμ και πλέον το όνομά της είναι Shuhada Davitt.

Η γνωστή Ιρλανδή καλλιτέχνης είχε μόλις πέρυσι αλλάξει το όνομά της σε Magda Davitt.

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 Οκτωβρίου 2018