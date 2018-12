«Σίγησε» η φωνή των Buzzcocks

Σε ηλικία 63 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο τραγουδιστής και κιθαρίστας του θρυλικού punk συγκροτήματος The Buzzcocks, Pete Shelley. Ο θάνατός του εκτιμάται πως οφείλεται σε καρδιακή προσβολή.

Ο Shelley αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του πρώτου κύματος του βρετανικού punk, με τους Buzzcocks να συγκαταλέγονται στις θρυλικές μπάντες της εποχής παρέα με τους Sex Pistols και τους Clash, ενώ αποτέλεσαν πρωτεργάτες της σκηνής του Μάντσεστερ.

Οι Buzzcocks δημιουργήθηκαν έπειτα από ένα live των Sex Pistols στο Μάντσεστερ ενώ ο Pete Shelley αποτέλεσε τη δημιουργική δύναμη του σχήματος παρέα με τον κιθαρίστα Howard Devoto, ο οποίος όμως αποχώρησε πολύ νωρίς.

Αποτέλεσαν μια από τις πιο σημαντικές μπάντες της σκηνής όχι μόνο επειδή συνδύασαν την επιθετικότητα της μουσικής με τις μελωδίες, αλλά και γιατί ήταν πρωτεργάτες του D.I.Y. (Do It Yourself) κινήματος και είχαν μία από τις πρώτες ανεξάρτητες δισκογραφικές.

Ο Shelley παρέμενε ενεργός μουσικά μέχρι και τον θάνατό του.

