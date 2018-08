Roundlights: Το μουσικό ταξίδι αφήνει ουλές, αλλά το πρόσημο μόνο θετικό είναι

Garage, ψυχεδέλεια, rock. Δηλαδή… rock n roll. Οι Roundlights ορμώμενοι από τη Θεσσαλονίκη σαρώνουν τα stages εδώ και πάνω από μία δεκαετία και είναι ένα ατόφιο προϊόν της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής που τόσα «διαμαντάκια» μας έχει χαρίσει τα τελευταία χρόνια.

Μία παρέα που απολαμβάνει το ταξίδι, έχει σαφή άποψη για την καλλιτεχνική της δημιουργία και τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουμε.

Ομολογώ ότι, παρά το γεγονός πως οι Roundlights υπάρχουν περισσότερα από δέκα χρόνια, δεν γνώριζα τη δουλειά τους και η συνάντησή μας, αρχές Αυγούστου στο Music Highway Festival στον Ταύγετο, μου… άνοιξε τα μάτια.

Μία εξαιρετική λάιβ μπάντα, με πολύ καλές κυκλοφορίες ( ακούστε ΕΔΩ ) και συγκεκριμένη άποψη για τη μουσική.

Η επερχόμενη εμφάνισή τους στο Street Mode Festival μας έδωσε την αφορμή που ψάχναμε για να κάνουμε μία ωραία συζήτηση και να γνωριστούμε καλύτερα.

Το λοιπόν Roundlights; Rock n roll is all we got;

Αντιμετωπίζοντας το rock n roll ως κοινωνικό φαινόμενο (ή ως τρόπο ζωής όπως έχει ήδη ειπωθεί), είναι μια φράση που πλησιάζει την ισχύουσα κατάσταση...Καλησπέρα σας!

Τις συστάσεις, βέβαια, δεν θα τις αποφύγουμε! Πείτε μας λίγα λόγια για τη δημιουργία και την μέχρι τώρα πορεία των Roundlights.

Η μπάντα ξεκίνησε το 2006 στην Θεσσαλονίκη από τους Νικόλα (bass), Νάσο (drums) και Γιάννη (guitar), μετά από ένα live των Sound Explosion. Λίγο αργότερα στην εξίσωση προστέθηκε ο Tak (vocals) και έτσι ξεκίνησε η πρώτη περίοδος, η οποία “έκλεισε” το 2010 με την κυκλοφορία του ομώνυμου album. Την περίοδο αυτή λόγω ατυχημάτων και ευτυχημάτων προστέθηκε ο Χρήστος (αρχικά ως χρυσή αλλαγή και μετέπειτα ως βασικό γρανάζι) στην ομάδα. Με αυτή την σύσταση συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα, έχοντας κυκλοφορήσει δύο ακόμα δουλειές.Το EP “Sober” (2014) και το δεύτερο ολοκληρωμένο LP με τον τίτλο “Exposito” (2017).

Από που αντλεί όλο αυτόν τον καιρό έμπνευση η μπάντα; Καταστάσεις, πολιτική, τέχνη;

Η (όποια) έμπνευση αντλείται από απλές καθημερινές στιγμές, καταστάσεις και συναισθήματα. Κατά βάση από τον έρωτα και τις επιπτώσεις αυτού, καθώς είναι η κινητήρια δύναμη σε οποιαδήποτε κατάσταση/δράση, κατά την ταπεινή μας άποψη. Σίγουρα οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και οι καλλιτεχνικές επιρροές καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στην όλη διαδικασία,είτε φιλτραρισμένα, είτε υποσυνείδητα, είτε πιο άμεσα ως αφορμή και αιτία.

Ο ήχος σας έχει βάση το garage και το rock n roll, αλλά διακρίνουμε και αρκετά ψυχεδελικά, ακόμη και ska στοιχεία. Πώς διαμορφώθηκε το ύφος των Roundlights; Υπήρχε ή υπάρχει στόχευση όταν συνθέτετε;

Η μπάντα ξεκίνησε από τον garage ήχο, και το rock n roll ευρύτερα, καθώς αποτελούσε και αποτελεί την κοινή συνισταμένη στα γούστα και τα ακούσματα μας. Αυτό παρέμεινε η βάση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με την εξέλιξη των Roundlights ο ήχος μπολιάστηκε με όσα είχε και άκουγε ο καθένας μας ξεχωριστά. Μοιραία πάντα το ύφος επηρεάζεται και από την παρούσα κατάσταση (ή trend αν θέλετε) στην σκηνή την κάθε περίοδο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών αποτυπώνεται στο τελευταίο μας LP, το “Exposito”. Μας αρέσει να το αποκαλούμε “μπάσταρδο ” καθώς έχει στοιχεία από όλα αυτά που αναφέρθηκαν (και ακόμα περισσότερα...) , και εν μέρει τίτλος “Exposito” είναι αναφορά σε αυτό.

Φωτογραφία Roundlights - Yannis Psathas

Είστε αρκετά χρόνια συγκρότημα. Το έχετε ευχαριστηθεί μέχρι στιγμής το ταξίδι;

Η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση έχει άμεση σχέση με το τι ζητάς από κάθε κατάσταση. Για εμάς οι όποιες σκέψεις “επιτυχίας”, βιοπορισμού και αποκατάστασης , ευτυχώς (ή δυστυχώς) εγκαταλείφθηκαν σύντομα. Αυτό σου επιτρέπει να επικεντρωθείς σε πιο σημαντικά πράγματα. Στόχος και επιδίωξη αποτελούσε “να ταξιδεύουμε την μουσική μας και ΜΕ την μουσική μας”. Ταξιδέψαμε λοιπόν όσο μπορέσαμε και μπορούμε , γνωρίσαμε όμορφους ανθρώπους και τόπους, κάναμε δυνατές φιλίες και δεθήκαμε και μεταξύ μας ακόμα περισσότερο. 'Ολο αυτό το “ταξίδι” όσο κι αν αφήνει ουλές και σημάδια, τελικά μόνο θετικό μπορεί να είναι το πρόσημο, αν και όταν κάνεις απολογισμό.

Έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη, πόλη με τεράστια μουσική παράδοση, αλλά και την αίσθηση της ύπαρξης αυτού που λέμε «σκηνή». Πώς είναι λοιπόν να δημιουργεί μία μπάντα σε ένα τέτοιο περιβάλλον;

Συναντηθήκαμε στην Θεσσαλονίκη και εκεί γεννήθηκαν οι Roundlights. Άρα η βάση μας είναι εκεί, αλλά όσο τυχαίο μπορεί να είναι ένα τέτοιο γεγονός , άλλο τόσο σε στιγματίζει. Η σκηνή της Θεσσαλονίκης αποτελεί εδώ και κάποιες δεκαετίες σημείο αναφοράς για όλη την εγχώρια σκηνή. Το ίδιο θεωρούμε ότι ισχύει για την τρέχουσα περίοδο. Το να ζεις, να συναναστρέφεσαι , και να συνδημιουργείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον (με “ιερά τέρατα” και εξαιρετικούς συνοδοιπόρους ) βοηθάει στην εξέλιξη και την κινητικότητα κάθε μπάντας. Φυσικά δεν αρκεί η συνύπαρξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον για την εξέλιξη, αλλά θέλει και πολύ όρεξη και δουλειά. Και επίσης σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε ότι η Αθήνα ή η επαρχία υπολείπεται. Ίσα ίσα τα τελευταία χρόνια σε κάθε γωνιά βρίσκουμε πυρήνες δράσεων και ανθρώπους με μεράκι και όρεξη που ανεβάζουν όλο και περισσότερο τον πήχη.

Το ελληνικό rock n roll (με την ευρύτατη έννοιά του) έχει πολύ ψωμί, ενώ κυκλοφορούν συνεχώς «διαμαντάκια». Θα μπορούσε ποτέ πιστεύετε να βρει περισσότερο χώρο στην ελληνική κουλτούρα ή είναι καταδικασμένο να παραμείνει στο σκοτάδι; Και μήπως είναι καλύτερο να μείνει underground;

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο πήχης όλο και ανεβαίνει. Η εύκολη πλέον πρόσβαση και σε άλλες χώρες (είτε μέσω ψηφιακών μέσων ,είτε με την φυσική παρουσία) , αλλά και η εδραίωση κάποιων ελληνικών σχημάτων στην ευρωπαϊκή σκηνή, αποτελούν κίνητρο και στοιχείο αυτοπεποίθησης για όλους. Ήδη αρκετός κόσμος έχει ανοίξει τους ορίζοντες του μουσικά ,αλλά και σαν κοινό (σημαντικό σε αυτό και η παρακολούθηση πολλών στο εξωτερικό από το ελληνικό κοινό). Το αν θα οδηγήσει κάπου αυτό, και το που θα οδηγήσει, θα το βιώσουμε στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά το underground και το σκοτάδι ,απλά κάποιες φορές η όλη κατάσταση καταντά ελιτισμός , κάτι που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει το rock n roll. Οπότε ας μείνουμε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τον εαυτό μας και τους άλλους ,και όπου μας βγάλει...

Και μιας και βιώνουμε τις πρώτες ημέρες της… μεταμνημονιακής περιόδου, τελικά, το μνημόνιο βοήθησε κατά κάποιον τρόπο την καλλιτεχνική δημιουργία; Πρέπει να καταγράψουμε ότι στη ζοφερή αυτή περίοδο υπήρξε σημαντική έκρηξη στην εναλλακτική σκηνή.

Είναι αυτό που λέγεται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε όλες τις σημαντικές κρίσεις κάποια πράγματα απλουστεύονται και γυρνάμε στον διπλανό μας. Οπότε ψάχνοντας διαφυγή και στήριξη μοιραία θα βρεθεί όρεξη και έμπνευση για δημιουργία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα της κρίσης. Η μόνη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι το γεγονός ότι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία και την τέχνη , μας επιτρέπει να αποφύγουμε την όποια πιθανή εσωστρέφεια, κάτι το οποίο από μόνο του ενδεχομένως να αποτελεί κινητήριο τροχό και κίνητρο για άλλους ανθρώπους γύρω μας. Η άθροιση όλων αυτών των συνισταμένων δημιουργεί μια δύναμη ικανή να πυροδοτήσει την έκρηξη που αναφέρεις. Ελπίζουμε και πολλά περισσότερα...

Οι Roundlights έχουν μουσικούς ήρωες; Κι επίσης από τα «δικά μας» ξεχωρίζουν κάποια σχήματα που έχουν ακούσει ή έχουν βρεθεί μαζί επί σκηνής;

'Ολοι έχουμε μουσικούς ήρωες... για τους Roundlights βέβαια αν αρχίσουμε να παραθέτουμε ονόματα θα μπλέξουμε σε ετερόκλητα και ...σκοτεινά μονοπάτια! Ας αρκεστούμε να πούμε ότι θαυμάζουμε οποιονδήποτε καλλιτέχνη σκύψει με σεβασμό και ασχοληθεί με μεράκι και όρεξη σε αυτό που κάνει! Καλώς ή κακώς αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα κάθε δουλειάς. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά σε εγχώρια σχήματα και καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλοί και θα αδικήσουμε σίγουρα κάποιους.

Σε λίγες ημέρες θα ανεβείτε στη σκηνή του Street Mode Festival. Πιστεύετε ότι τα φεστιβάλ (μικρότερα ή μεγαλύτερα) είναι ο τρόπος να διαδοθεί το… μήνυμα;

Σίγουρα είναι ένας τρόπος να διαδοθούν περισσότερα από ένα μηνύματα. Συνδημιουργία, συνύπαρξη, αλληλεπίδραση, αλληλοσεβασμός και η λίστα δεν τελειώνει. Σημαντικό είναι να υπάρχει σεβασμός από όλες και προς όλες τις πλευρές , και να στηρίζουμε όλες τις διοργανώσεις ... τις μικρότερες για να μεγαλώσουν περισσότερο και τις μεγαλύτερες για να εξελιχθούν και να βοηθούν στην ανέλιξη της όλης σκηνής. Το Street Mode είναι ένα παράδειγμα μιας κυριολεκτικά συνοικιακής εκδήλωσης, η οποία έφτασε σε μια δεκαετία να φιλοξενεί 100 καλλιτέχνες και να θεωρείται από τις πλέον αναγνωρίσιμες.

Support your local scene λοιπόν, και τα λέμε το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στο Street Mode Festival!!!