Roger Waters, Portishead, Wolf Alice κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας και τις δολοφονίες Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό. Roger Waters, Portishead, Wolf Alice και άλλοι πολλοί καλούν σε μποϊκοτάζ ως συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό.

Η ομάδα «Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη» καλεί σε διαμαρτυρία κατά των βίαιων εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική όχθη.

Ανάμεσα σε μερικούς από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους του συγκεκριμένου κινήματος είναι ο Roger Waters, οι Portishead, οι Wolf Alice, οι Circa Waves και άλλοι.

Together we stand. #ArtistsForPalestine

In Lisbon last night after the show a lot of the local Portuguese load-out crew were wearing Palestine solidarity T-shirts. We maybe at a tipping point, In sorrow and in rage.

We shall overcome!

Love Roger pic.twitter.com/gY0xWGmTGT

— Roger Waters (@rogerwaters) 22 Μαΐου 2018