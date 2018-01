Rock 'n' roll υψηλής... ενέργειας

Το rock κουαρτέτο των Black Hat Bones έχει διανύσει τη δική του διαδρομή τα τελευταία οκτώ χρόνια με μοναδικό γνώμονα το οφθαλμοφανές: Το rock 'n' roll είναι ζωντανό και βρυχάται είτε μέσω των δισκογραφικών τους δουλειών είτε (κυρίως) στις live εμφανίσεις τους.

Κάναμε μία κουβέντα με τη μπάντα από την Σπάρτη με αφορμή την κυκλοφορία του EP «The Ghost Bites Back» και λίγο πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στο An Club.

Άλλωστε, το δελτίο τύπου της επερχόμενης ζωντανής τους εμφάνισης τα λέει όλα: «Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου η rock’n’roll μηχανή από τη Σπάρτη, επιστρέφει στην Αθήνα ώστε με όπλο τη μουσική του και την αξιοθαύμαστη αφοσίωσή του, να πετύχει το ακατόρθωτο: Να κρατήσει το rock ζωντανό!»

Αυτό ακριβώς κάνουν οι Black Hat Bones (ακούστε τις δουλειές τους ΕΔΩ) επιδιδόμενοι σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν «high energy rock’n’roll», χαρακτηρισμός που αν μη τι άλλο δίνει μια πρόχειρη εικόνα της πραγματικότητας. Η αλήθεια όμως βρίσκεται στις ζωντανές τους εμφανίσεις, στις οποίες είναι καθηλωτικοί! Με αφορμή την επερχόμενη, για την παρουσίαση του νέου EP τους, με τίτλο «The Ghost Bites Back», μιλήσαμε μαζί τους σε μία μικρή, αλλά περιεκτική συζήτηση που μας επέτρεψε να μάθουμε τα νέα τους, λίγο πριν κατεδαφίσουν τη σκηνή του An Club.

Επιστρέφετε πολύ σύντομα στην ενεργό δράση με ένα EP, λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου σε σειρά δίσκου σας. Είναι μια εμπορική κίνηση που καταδεικνύει συνέπεια αυτή, ή απλά... δεν κρατιέστε;

Απλά μετά το Born in a Thunder δε σταματήσαμε να γράφουμε και τη συγκεκριμένη στιγμή νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε αυτό το βήμα.

«The Ghost Bites Back» λοιπόν. Εσείς είστε τα «φαντάσματα»; Και γιατί επιστρέφετε... δαγκώνοντας; Θυμάμαι πως το «Born in a Thunder» είχε να κάνει με ένα διάστημα σοβαρών δυσκολιών που περάσατε ως μπάντα και μονάδες. Εδώ τι συμβαίνει; Επανέρχεστε δριμύτεροι, αποδεικνύοντας (φαντάσματα γαρ) πως ούτε ο... θάνατος δεν μπορεί να σας βάλει κάτω;

Μπορεί να δεχτεί πολλές ερμηνείες ο τίτλος,οπότε το αφήνουμε και λίγο στη φαντασία του ακροατή. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι ακόμη και αν γίνεις “φάντασμα” του εαυτού σου, έχεις ακόμη τη δύναμη να “δαγκώσεις” αν χρειαστεί. Κάτα κάποιον τρόπο είναι η συνέχεια της ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Born in a Thunder.

Το πρώτο δείγμα του «The Ghost Bites Back» αισθάνομαι πως μας δίνει μία πιο σκοτεινή αλλά και πιο heavy ριφάτη πλευρά της μπάντας. Το ίδιο μοτίβο επικρατεί και στην υπόλοιπη κυκλοφορία;

Δείχνει όντως αυτή την πλευρά της μπάντας, θα λέγαμε όμως ότι είναι το πιο heavy κομμάτι από τα 4 του ΕΡ. Τα υπόλοιπα παραμένουν ριφάτα, αλλά είναι διαφορετικά.

Στα social media μιλήσατε για την πρώτη σας Ευρωπαϊκή περιοδεία που πλησιάζει. Πριν ακόμη πέσει ο κεραυνός των ανακοινώσεων έχετε να μου πείτε 1-2 πληροφορίες παραπάνω απ’ όσες ο κόσμος ήδη γνωρίζει;

Όλα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, οπότε λίγη υπομονή! Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε για την “πρόκληση” αυτή.

Περιέγραψέ μου με 2-3 λέξεις το πολύ την κάθε κυκλοφορία σας μέχρι στιγμής, ως προς τα κεντρικά χαρακτηριστικά της:

EP / demo 2011: Έτσι ξεκίνησαν όλα.

High Gain Devil Rockers: Άργησε αλλά ήρθε όταν έπρεπε.

Born in a Thunder: Μια νέα σελίδα για τη μπάντα και για εμάς σαν άτομα.

The Ghost Bites Back EP: Αυτά που βιώνουμε και σκεφτόμαστε τώρα.

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου λοιπόν παρουσιάζετε το «The Ghost Bites Back» EP στο An Club. Εκεί τι θα δούμε; Θα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής show σας στην Αθήνα, όπως γίνεται σε κάθε επόμενό σας μέχρι στιγμής; Και πες μας και από δυο λόγια για καθεμία εκ των επιλεχθέντων μπαντών να σας συνοδεύσουν.

Το περιμένουμε πως και πως αυτό το show. Θα περιέχει στιγμές από όλη την μέχρι τώρα πορεία μας και σκοπεύουμε να το μετατρέψουμε σε γιορτή. Με τους εκρηκτικούς Bombing the Avenue είχαμε ξαναπαίξει μαζί πρίν χρόνια και από τότε συζητούσαμε σχετικά με το πότε θα σμίξουμε και πάλι και να που η ώρα έφτασε. Με τους The Μighty N θα μοιραστούμε για πρώτη φορά τη σκηνή και πιστεύουμε ότι θα δώσουν μια διαφορετική και όμορφη νότα στη βραδιά.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και τον χρόνο σου. Τα τελευταία λόγια δικά σου.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας έχουν στηρίξει με τον τρόπο τους όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνουν δύναμη. Καλή χρονιά με υγεία και όμορφες μουσικές για όλους!

Με αφορμή τη κυκλοφορία του EP «The Ghost Bites Back» οι Black Hat Bones ανεβαίνουν την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στη σκηνή του An Club, για να το παρουσιάσουν, παρέα με τους alternative rockers The Mighty N και το rock power trio των Bombing the Avenue.