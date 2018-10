Rage Against The Machine, Radiohead και MC5 για το Hall Of Fame

Μεγάλα ονόματα της rock περιλαμβάνει και ο φετινός κατάλογος με τους υποψήφιους για είσοδο στο Rock N Roll Hall of Fame. Οι Rage Against The Machine είναι υποψήφιοι για δεύτεροι συνεχή χρονιά, κάτι που έχει δημιουργήσει... ψιθύρους.

Ανάμεσα στους υποψήφιους είναι οι Def Leppard, Radiohead, MC5, Stevie Nicks, Cure, Devo, Janet Jackson, Kraftwerk, LL Cool J, Roxy Music, Todd Rundgren, John Prine, Rufus featuring Chaka Khan και Zombies.

Τώρα, βέβαια, που κολλάνε στο Rock n Roll Hall of Fame οι... Janet Jackson και LL Coll J είναι ένα καλό ερώτημα.

Όσοι, πάντως, θέλουν να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες μπορούν να το κάνουν ΕΔΩ.