Πρωτοφανές περιστατικό στη συναυλία των God Is An Astronaut στην Αθήνα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο το βράδυ στη συναυλία των God Is An Astronaut στο Fuzz.

Η δημοφιλής στην Ελλάδα μπάντα επέστρεψε στη χώρα μας για μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος.

Τη στιγμή που το support σχήμα, οι Έλληνες Head On, έπαιζαν το σετ τους, ο κιθαρίστας των God Is An Astronaut Torsten Kinsella ανέβηκε εκνευρισμένος στη σκηνή, έπιασε τον τραγουδιστή του σχήματος και του πήρε το μικρόφωνο.

Στη συνέχεια εξαγριωμένος φώναξε «you don't fucking walk there», δείχνοντας το πίσω μέρος της σκηνής, ενώ τους απαγόρευσε να συνεχίσουν το σετ τους.

Λίγη ώρα αργότερα οι God Is An Astronaut ανέβηκαν στη σκηνή εν μέσω αμηχανίας με τον ηγέτη τους να δηλώνει μετανιωμένος για την αντίδρασή του και να ενημερώνει ότι οι Head On κινούνταν επικίνδυνα κοντά στον εξοπλισμό της βρετανικής μπάντας, ο οποίος, κατά τα λεγόμενά του, είναι πολύ ευαίσθητος κλπ.

Το live συνεχίστηκε κανονικά, όμως, αν μη τι άλλω, το ξέσπασμα του Torsten Kinsella, απέναντι σε μία νεανική, ανερχόμενη μπάντα συζητήθηκε αρκετά...