Πλούσιο τριήμερο στο B-Fest

Με σύνθημα το «Reclaim the future» οι διοργανωτές του 7ου B - FEST του πολιτικού περιοδικού «Βαβυλωνία» μας καλούν, 25-26-27 Μαΐου, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256.

Το διεθνές αυτοοργανωμένο και αυτοχρηματοδούμενο φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, πολιτικής και πολιτισμού το οποίο θα πλαισιωθεί από διεθνείς συμμετοχές.

Συναυλίες, θεατρικά, κινηματογραφικές προβολές, παιδικά δρώμενα, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και βιβλίου συμπληρώνουν τις συζητήσεις γύρω από παγκόσμιες δράσεις και κινήματα.

Οι συναυλίες (κάθε μέρα στις 21:00)

ΠAΡAΣKEYH 25/05

Main stage:



APNAKIA

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ+ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣIMAΝΗΣ (ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ)

LOST BODIES

ΝΕW ZERO GOD

STRESS

THE TITΖ



Ρεμπέτικο stage:



DAVA DURI (έντεχνα, ρεμπέτικα)

MOUKLIOMOS (Gypsy jazz & Ηπειρώτικα από τον Παρακάλαμο)

Dance stage (στις 22:00):



DMOZ

DOHEN GR

DROSIS

MACKENZIE

NIKOS THANOS

ST.M.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05

Main stage:



ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ & FONΈS

PENNY DREADFUL

RADIO SOL

THEE HOLY STRANGERS

XENOFON RAZIS (Punkoustic StreetFolk Project)



Hip Hop stage:



DTAEYS & VIRAL

MC YINKA & THE FUZICS

INFINIK & VOX POPULI

NEKPOI ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ

OBNOXIUS KAS & DJ BATTLECRY

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ

ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Dance stage (στις 22:00):



DI.CAPA

DRUG4U B2B JOCODE

MR.M B2B SIMOS ARES

SANITER&THEREMIN

REGGAE/DUB STATION

IRIE ACTION SOUND SYSTEM

XΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

KYΡΙΑΚΗ 27/05

Main stage:



ΓIΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΣ & RUDY ROOTS

DIRTY FUSE

FUNDRACAR

ΤΟΧΙC RABBITS

TSIRI BAND

Ρεμπέτικο stage:



ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ «ΕΞΙ-ΠΕΝΤΕ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05

17:30 RADIANCE OF RESISTANCE (2016, Jesse Roberts, 59', Παλαιστίνη/ΗΠΑ).



18:30 Κινήματα Αντίστασης & η Έξοδος από τα Γκέτο της Αμερικής στα 60ς-70ς: THE LONG ROAD TO THE HALL OF FAME: FROM TONY KING TO MALIK FARRAKHAN (2015, Reda Zine, 66', Ιταλία) + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.



20:30 INVISIBLE (2015, Δημήτρης Αθανίτης, 84') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.



22:30 Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ (2017, Ελίνα Ψύκου, 111') + Συζήτηση με την σκηνοθέτη.



00:50 Αφιέρωμα στον Τζίμη Πανούση: O ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ (1983, Νίκος Ζερβός, 87') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.



02:50 Αφιέρωμα Μάης '68: ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (Mourir à trente ans, 1982, Romain Goupil, 95', Γαλλία).

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05

16:00-18:30 Μεσημεριανή Ζώνη: «Από 3 μέχρι 103 ετών» - ΧΑΪΝΤΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Arupusu no shôjo Haiji, 1974, Isako Takahata, Ιαπωνία).



18:30 LUDLOW, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (2015, Λεωνίδας Βαρδαρός, 70', Ελλάδα/ΗΠΑ) + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.



20:00 ΜΗΔΕΙΑ...ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ (2014, Νίκος Γραμματικός, 93') + Συζήτηση με σκηνοθέτη και συντελεστές.



22:00 ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ (2018, Μάνος Παπαδάκης, 35') + Συζήτηση με σκηνοθέτη και συντελεστές.



23:10 ΣΤΗΝ R’ (2017, Kινηματογραφική Ομάδα «Στην R’», 93') + Συζήτηση με την Kινηματογραφική Ομάδα «Στην R’».



01:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ (2012, Αντώνης Μποσκοϊτης, 67') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.



02:40 Αφιέρωμα Μάης '68: Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ (La Voie Lactée, 1969, Luis Bunuel, 102', Γαλλία).

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05

16:00-18:10 Μεσημεριανή Ζώνη «Από 3 μέχρι 103 ετών» - ΧΑΪΝΤΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Arupusu no shôjo Haiji, 1974, Isako Takahata, Ιαπωνία).

18:10 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1

PAPERS, PLEASE: THE SHORT FILM (2018, Nikita Ordynskiy, 11’, Ρωσία), ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ (2017, Θάνος Κερμίτσης, 35’), THE INVISIBLE HAND OF ADAM SMITH (2017, Slobodan Maksimović, 15', Σλοβενία), BRAZUCA (2017, Φαίδων Γκρέτσικος, 19’), 8η ΗΠΕΙΡΟΣ (2017, Γιώργος Ζώης, 11').

19:45 H ΘΗΛΕΙΑ [IlmikThe Noose] (2017, Θωμάς Σιδέρης, 104') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

22:00 LINES (2016, Βασίλης Μαζωμένος, 88') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

00:00 SYMPTOMA (2015, Άγγελος Φραντζής, 87') + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

02:00 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2

FELONY (2014, Θάνος Κερμίτσης, 5’), DRAG ME (2013, Νίκος Κέλλης, 6’), ΙΛΙΣΣΟΣ - ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΨΕΜΑ (2015, Σωτήρης Μπέκας, 30’), BIG RISK (1978, Mark Zenner, 17’, Αυστραλία).

*Όλες οι προβολές αρχίζουν στην ώρα τους, είναι σε ποιότητα εικόνας Full HD 1080p, ήχου Dolby Digital και έχουν και αγγλικούς υπότιτλους.

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05

21:00 «Μάμμα Τόνι» των Φράνκα Ράμε και Ντάριο Φο από τη θεατρική ομάδα Πείρα(γ)μα

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05

21:00 «Ο Θεός της Σφαγής» της Γιασμίνα Ρεζά από τη θεατρική ομάδα Theatre de Votanique



ΧΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05

18:30 Workshop Aργεντίνικου Τάνγκο από την Πρωτοβουλια Ανήσυχων Τανγκέρων (χώρος θεατρου)

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05

18:00 Είναι ο Φεμινισμός το Κίνημα της Εποχής; Συζήτηση για την Ατζέντα που Διαμορφώνουν το #metoo & τα Κινήματα Πολιτικοποιήσης της Έμφυλης Βίας

Λίνα Θεοδώρου (ομάδα Κιουρί@)

Parvus Princeps (ακτιβιστής)

Ελιάνα Καναβέλη (διδάκτωρ κοινωνιολογίας, περ. Βαβυλωνία)

18:30 Πολιτικός Λόγος & Ποδόσφαιρο: Το Πείραμα της Αυτοδιαχείρισης

Μάκης Διόγος (αθλητικός δημοσιογράφος)

Mέλος του Αδέσποτου Αθηνών (αυτοοργανωμένη ομάδα ποδοσφαίρου σάλας)

19:00 Πόλεμος & Τέχνη | Ροζάβα: Ιστορίες των Κατεστραμμένων Πόλεων

Mirko Turunc (Salonicasolidarity Afrin)

Önder Çakar (σεναριογράφος της ταινίας)

Ακολουθεί προβολή της ταινίας "Stories from Destroyed Cities", παραγωγή: Rovaja Film Commune + Ζωντανή τηλεδιάσκεψη από Ροζάβα με μέλη της Κινηματογραφικής Ακαδημίας της Ροζάβα.

20:30 Redneck Revolt: Αντιφασισμός & Οπλοκατοχή στις Η.Π.Α.

Μέλος των Redneck Revolt

Κώστας Σαββόπουλος (περ. Βαβυλωνία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05

18:00 Πετρέλαια, Εξορύξεις, Φράγματα: Ενέργεια για Τι & για Ποιον;

Συμμετοχές από κινήματα για την ενέργεια και το νερό.

Μέλη από την Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις Εξορύξεις Πετρελαίου

Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο «Μεσοχώρα-Αχελώος SOS)

Στέφανος Μπατσής (περ. Βαβυλωνία)

18:00 «Imprimatur και Ιεροί Λογοκριτές» | Γιατί τα Μέσα που δημιουργούν τα fake news κηρύσσουν σταυροφορίες εναντίον τους;

Μαρίνα Μεϊντάνη (Ασύνταχτος Τύπος)

Λουκάς Σταμέλλος (omniatv)

Γιώργος Παπαχριστοδούλου (περ. Βαβυλωνία)

+ προβολή βίντεο, γραφικών & ντοκουμέντων

18:30 Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το Κίνημα Make Amazon Pay!

Christian Krähling (εργαζόμενος της Άμαζον)

John Malamatinas (ακτιβιστής)

Γρηγόρης Τσιλιμαντός (περ. Βαβυλωνία)

19:30 Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου: Πόλεις, Βία & Εντοπισμός

Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)

Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)

Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)

20:30 Ο Μάης του ‘68 & η Συνέχειά του: Πού Πηγαίνει η Δημοκρατία;

Kristin Ross (παν/μιο Νέας Υόρκης)

Αλέξανδρος Σχισμένος (περ. Βαβυλωνία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05

18:00 Ελευθεριακή Παιδεία: Παρουσίαση του Ελευθεριακού Νηπιαγωγείου «Το Μικρό Δέντρο»

Μέλη από τη συνέλευση δασκάλων και τη συνέλευση γονέων του Μικρού Δέντρου.

18:00 Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα

Συμμετοχές αστικών κινημάτων από του Φιλοπάππου ως τα ρέματα της Αττικής.

19:00 Σύγχρονα Κινήματα & Στιγμές Εξέγερσης: Μάιος ‘68, Δεκέμβρης ’08, ZAD

Μέλος των Lundimatin (Γαλλία)

Φιλήμονας Πατσάκης (περ. Έρμα)

Πέτρος Τζιέρης (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)

20:00 Η Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & το Παράδειγμα των Κούρδων

Debbie Bookchin (Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας - με ζωντανή τηλεδιάσκεψη)

Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης)

Yavor Tarinski (TRISE, περ. Βαβυλωνία)