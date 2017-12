Πέντε μουσικά ντοκιμαντέρ και ένα... μυστικό

Μουσικά ντοκιμαντέρ υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά. Τα περισσότερα είναι μάλλον μέτρια, ενώ εκείνα που ξεχωρίζουν είναι λίγο πολύ γνωστά. Τι μπορούμε, λοιπόν, να δούμε τώρα τις ημέρες των εορτών με τα μαζεμένα ρεπό (για ορισμένους) και τον μπόλικο χρόνο χαλάρωσης;

Εμείς σας προτείνουμε πέντε ντοκιμαντέρ για διάφορα γούστα που μπορούν να σας κρατήσουν παρέα αυτές τις χαλαρές ημέρες. Δεν είναι απαραίτητα καινούργια, ούτε ιδιαίτερα διαφημισμένα, έχουν, όμως, μία διαφορετική προσέγγιση στη θεματολογία τους.

Music for Misfits: The Story of Indie

Ένα περιεκτικό τρίωρο ντοκιμαντέρ του BBC για την ανεξάρτητη βρετανική μουσική από τη γέννηση του D.I.Y. κινήματος και το punk στο new wave και την «είσοδο» του underground στη mainstream σκηνή.

The Irish Rock Story: A Tale of Two Cities

Μία ξεχωριστή ματιά στην πορεία του ιρλανδικού rock, μέσα από την ιστορία μερικών από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους του: Van Morrison, Rory Gallagher, Thin Lizzy, U2, The Undertones. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται σε δύο πόλεις, το Μπέλφαστ και το Δουβλίνο με τη διαφορετική και συνάμα εκρηκτική ιστορία τους.

Until The Light Takes Us

Μπορεί να απευθύνεται σε πιο «σκληρά» γούστα, όμως το ντοκιμαντέρ για την πρώτη φουρνιά της νορβηγικής black metal είναι αποκαλυπτικό και αναλύει τις ιστορικές, θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στην ανάδειξη της πιο σκοτεινής σκηνής του ακραίου ήχου.

Metal: A Headbanger's Journey

Το ντοκιμαντέρ-πόνημα του Sam Dunn δεν είναι απλά μία ακόμη καταγραφή της πορείας του σκληρού ήχου. Ο Sam Dunn, όπως ο ίδιος δηλώνει στην έναρξη του ταξιδιού του, είναι ανθρωπολόγος και αποφάσισε να μελετήσει το heavy metal ακριβώς μέσα από τη σκοπιά της επιστήμης του. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Μέχρι να γίνεις ο βασιλιάς των ηλιθίων

Ένα από τα πιο διδακτικά φιλμ για την ελληνική πραγματικότητα. Το ντοκιμαντέρ καταπιάνεται με την έξαρση της punk μουσικής και ιδεολογίας στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1970 έως και σήμερα. Σε αυτό μιλούν σημαντικές μπάντες του παρελθόντος, σχολιάζοντας την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στη χώρα.

Βonus

Metal From Hellas

Παρά τις εξαιρετικά cult αναφορές, το εν λόγω ντοκιμαντέρ παραμένει μία από τις καλύτερες καταγραφές για την ανάδειξη του σκληρού ήχου στην Ελλάδα. Για τους νοσταλγούς των 80΄ς είναι ένα όμορφο ταξίδι, για τους νεότερους είναι η ευκαιρία να μάθουν πως διαδόθηκε η σκληρή μουσική στη χώρα.

Και ποιο είναι το μυστικό; Ότι τα ντοκιμαντέρ αυτά είναι ελεύθερα για παρακολούθηση στις γνωστές μουσικές διαδικτυακές πλατφόρμες. Μία μικρή αναζήτηση αρκεί.