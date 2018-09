Όλες οι μεγάλες συναυλίες μέχρι το τέλος της χρονιάς

Το καλοκαίρι μας άφησε για τα καλά, οι... κυκλώνες και οι αέρηδες λυσσομανούν, όμως το συναυλιακό καρνέ μας είναι γεμάτο μέχρι το τέλος του 2018. Εκτός από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις γνωστών και αγαπημένων καλλιτεχνών σε όλα τα stages, αλλά και τα live του εναλλακτικού χώρου, τα οποία παρακολουθούμε ανελλιπώς, η efsyn city καταγράφει εκείνες τις συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και ξεχωρίζουν.

God Is An Astronaut (Fix Factory / Fuzz Club 5 – 6 Οκτωβρίου): Η εκπληκτική instrumental μπάντα επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη [ info ].

Nashville Pussy (An Club - 5 Οκτωβρίου): Προκλητικοί, πρόστυχοι και κυρίως rock n roll. Οι Nashville Pussy έχουν καιρό να επισκεφθούν την Ελλάδα και το σόου αναμένεται εκρηκτικό [ info ].

Princess Chelsea (Fuzz Club – 5 Οκτωβρίου): Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες indie/pop παρουσίες της γενιάς μας [ info ].

Crippled Black Phoenix (Fix Factory / Temple - 12 /13 Οκτωβρίου): Οι Βρετανοί άρχοντες της «κατάθλιψης» και της ψυχεδέλειας έχουν πάντα την Ελλάδα ως αγαπημένο προορισμό. [ info ]

Pain Of Salvation, Need, Mother Of Millions (Piraeus Academy - 20 Οκτωβρίου): Μία μπάντα που έχει αφήσει το στίγμα της στον progressive metal χώρο επανέρχεται στην Ελλάδα για μία συναυλία που περίμεναν πολλά χρόνια οι φίλοι του είδους. Μαζί τους οι εξαιρετικοί «δικοί μας» Need και Mother of Millions [ info ].

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO (Temple Athens - 21 Οκτωβρίου): Ψυχεδέλεια από την Ιαπωνία, αυτό τα λέει όλα. Όσοι τους έχουν δει live σίγουρα θα βρεθούν ξανά μέσα στον χαοτικό τους κόσμο, όσοι όχι απλά προσδεθείτε [ info ].

Radio Birdman (Fuzz Club - 25 Οκτωβρίου): Η garage ψυχή της Αυστραλίας. Ένα σχήμα θρύλος υπόσχεται μια συναυλία απολύτως rock n roll [ info ].

Annihilator (Fuzz Club/ Principal - 15/16 Νοεμβρίου): Οι φίλοι του thrash metal έχουν την τιμητική τους, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα ιστορικό συγκρότημα. Ο Jeff Waters έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στη σκηνή για περισσότερο από τριάντα χρόνια [ info ].

The Gathering ( Gagarin 205 -24 Νοεμβρίου): Αυτό κι αν είναι επιστροφή. Οι Ολλανδοί αποτέλεσαν ένα από τα αγαπημένα heavy σχήματα των 90’ς με οπαδούς από όλα τα είδη της μουσικής [ info ].

At The Gates (Piraeus Academy/ Principal - 30 Νοεμβρίου/ 1 Δεκεμβρίου): Ακόμη μία πραγματικά μεγάλη metal συναυλία έρχεται στην Αθήνα. Οι At The Gates ανήκουν στους πρωτοπόρους του death metal και οι οπαδοί του είδους θα πρέπει να είναι ενθουσιασμένοι [ info ].

Mogwai (Principal/ Piraeus Academy 30 Νοεμβρίου /1 Δεκεμβρίου): Η εμφάνιση των Σκωτσέζων «πατέρων» του post rock είναι αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές εκπλήξεις της χρονιάς. Βιαστείτε να αγοράσετε εισιτήρια ​[ info ].

Paradise Lost (Piraeus Academy - 22 Δεκεμβρίου): Η χρονιά (προς το παρόν) κλείνει με τον καλύτερο τρόπο και την επιστροφή των αγαπημένων Paradise Lost στη χώρα μας. Με μία εντυπωσιακή δισκογραφία οι Βρετανοί αποτελούν πλέον ένα ιστορικό συγκρότημα [ info ].

Φυσικά, αναμένουμε περαιτέρω ανακοινώσεις, ενώ στην ατζέντα της efsyn city θα μπορείτε να πληροφορείστε για όλες τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και συναυλίες.

Καλή διασκέδαση!