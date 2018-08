Οι New Model Army ξανά στην Αθήνα

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 οι New Model Army επιστρέφουν στη σκηνή του Gagarin 205 καλεσμένοι της Primitive Music και του Closer Alternative Bar.



Οι New Model Army δημιουργήθηκαν στο Bradford το 1980 από τον Justin Sullivan. Ο ήχος τους είναι επηρεασμένος από northern soul, punk rock και την ευρύτερη ανήσυχη ατμόσφαιρα της εποχής. Παρέμειναν πάντα πιστοί στην underground ιδεολογία τους και τον πολιτικοποιημένο στίχο. Πότε δεν επιθυμούν να καταταγούν σε κανενός είδους ομάδα και παραμένουν αντισυμβατικοί κι ελεύθεροι στις επιλογές τους. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι από τις λίγες μπάντες που από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 καταφέρνουν να ελέγξουν όλες τις πλευρές της δημιουργίας τους, χωρίς κανένα καλλιτεχνικό ή διαφημιστικό συμβιβασμό, ακόμη και όταν είχαν υπογράψει με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (χαρακτηριστικό ειναι το παράδειγμα της EMI που έκανε δωρεά υποστηρίζοντας την απεργία των ανθρακωρύχων).

Από το ντεμπούτο τους Vengeance (που έφτασε στο #1 των ανεξάρτητων βρετανικών charts εκθρονίζοντας τους Smiths) και μετά από 14 studio albums, μέσα από πολλές ζωντανές εμφανίσεις με εμπρηστικό χαρακτήρα κατάφεραν να χτίσουν μια στιβαρή σχέση με τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι φανατικοί ακόλουθοι της μπάντας ακόμα και σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια με τα άλμπουμ Between Dog and Wolf, Between Wine and Blood και το πρόσφατο Winter, οι New Model Army επιστρέφουν ξανά στα charts και στις ζωντανές εμφανίσεις τους με το κοινό τους να αυξάνεται διαρκώς.

Αναγεννημένοι και πάντα δραστήριοι έρχονται στην Αθήνα για ένα δυναμικό live.

Οι New Model Army είναι:



Justin Sullivan - guitar, vocals



Michael Dean - drums



Dean White - keyboards, guitar



Marshall Gill - guitar



Ceri Monger - bass



- - -

Οι Coyote’s Arrow σχηματίστηκαν το χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκ σκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους Deus Ex Machina (Δημ. Μανθος - Stavros Ex) και Nonmandol (Εύα Κολομβου), δύο από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα.

Με τη μία πλευρά τους στραμμένη στην μάχη για επιβίωση και ανθρωπιά που δίνεται κάθε μέρα σε μια μεγαλούπολη της καταστροφής όπως η Αθήνα και την άλλη στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης, έδωσαν το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και κοινωνικής αφύπνισης.



Τα έξι τραγούδια του δίσκου «Desert» ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, εισάγοντας μια νέα πρόταση στο μουσικό τοπίο της Αθήνας: Βουντού ρυθμοί, δυνατές μπασογραμμές, κιθαριστικά ξεσπάσματα, ένα εκπληκτικό ντουέτο ανδρικής και γυναικείας φωνής, ξεσηκωτικά ρεφρέν και ηχητικά στοιχεία από μακρινές μουσικές κουλτούρες, ίχνη του παγκόσμιου πολιτισμού των ανθρώπων που αντλεί δύναμη από τη γη για να διεκδικήσει τον ουρανό.



Οι Coyote’s Arrow είναι οι:



Jim Manthos - guitar (Deus Ex Machina),



Stavros Ex - vocals, κρουστά (Deus Ex Machina),



Εva Kolomvou - drums, water drums, backin vocals (Nonmandol, Lunacy Booth, Pop In Noise, Soul Resistance),



Maria Keisoglou - bass (Soul Resistance),



Εftixia Manthou - backin vocals, dan moi, kazoo,



George Kalofoutis - guitar



INFO

Παρασκευή 31 Αυγούστου

Gagarin 205, Λιοσίων 205

Πόρτες: 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Προπώληση: €22 | Ταμείο: €25

Viva

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Syd records: Πρωτογένους 13, Αθήνα

Rhythm Records: Εμμ. Μπενάκη 74, Αθήνα

Sound Effect Records: Σπ. Τρικούπη 50 & Καλλιδρομίου



LINKS

Facebook Event

New Model Army Facebook

Coyote's Arrow Facebook