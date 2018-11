Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα;

Ένα πολύ σημαντικό όνομα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος φαίνεται πως θα επισκεφθεί τη χώρα μας, καθώς, η εντυπωσιακή κοκκινομάλλα Florence Welch και οι Machine βάζουν πλώρη προς Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019.

Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως την είδηση «μαρτύρησε» ο γνωστός μουσικός παραγωγός και διευθυντής του Pepper 96,9, Γιώργος Μουχταρίδης μέσω Facebook, γράφοντας «Your Hunger for Florence is about to be satisfied ...!! 2019 July /August...prepare yourself!! Κρατηθείτε!!!».

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων λοιπόν ας απολαύσουμε λίγο Florence and The Machine.