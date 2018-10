Οι Empty Frame συναντούν τους Dirty Ol' Dogs στο ΙΛΙΟΝ

Δελτίο Τύπου

Κάτι σκοτεινό κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς το ΙΛΙΟΝ Plus. Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου οι Empty Frame θα συναντήσουν τους Dirty Ol' Dogs για πρώτη φορά επί σκηνής και οι προγνώσεις μιλούν για μία βραδιά άκρως... επεισοδιακή!

Empty Frame

Με τις «δάφνες» από την επιτυχία της κυκλοφορίας του τρίτου τους δίσκου “Who Wants To Ride The Horse” στις αποσκευές τους οι Empty Frame επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες φορτωμένοι με όλα τους τα όπλα: Λυρισμός και εκρηκτικότητα, μελωδίες και ηλεκτρική φρενίτιδα πάντα περασμένα μέσα από την προσωπική ματιά του γκρουπ που έχει ξεχωρίσει στον χώρο του alternative rock με τον δικό του ξεχωριστό ήχο.

Φωτογραφία/Νίκος Κατσαρός

Μία παρέα φίλων και συνεργατών που έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στις σκοτεινές γωνίες της πρωτεύουσας και στα φωτεινά σημεία μίας πόλης που λατρεύουμε να μισούμε και να αγαπάμε.

Με πέντε δίσκους στο ενεργητικό τους και αναρίθμητα live το πρωτοπόρο συγκρότημα ξεκινάει με τρόπο εκρηκτικό τη συναυλιακή του σεζόν.

Dirty Ol’ Dogs

Οι Dirty Ol’ Dogs ξεπετάχτηκαν από τη μήτρα ενός μπόγια που ακούει στο όνομα «Νεοέλληνας». Από τα βυζιά του πατέρα τους ήπιαν γάλα ανακατεμένο με Τζώνυ μπλακ λέημπελ και κόντεψαν να πνιγούν από τα υπολείμματα φυστικιών και ροδοπέταλων που σκάλωναν στη ρόγα.

Διδάχτηκαν μουσική στα καταγώγια του Πειραιά, πάνω στα σπασμένα θρανία της Γκράβας και σε ένα περίπτερο στα Άνω Λιόσια. Σε γενικές γραμμές είναι άθεοι, ειδικά από τη στιγμή που ο Shane McGowan φόρεσε μασέλα με καινούρια δόντια.

Το παρθενικό τους άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει όταν θα έχουν λεφτά να το κυκλοφορήσουν. Μέχρι τότε προγραμματίζουν συναυλίες και ονειρεύονται ένα sold out γκαραζοπάνκ φεστιβάλ σε ‘κείνο το σκυλάδικο στο 14ο χλμ. της Ε.Ο.Α.Λ. που δεν θυμούνται το όνομά του.

Οι Dirty Ol’ Dogs είμαστε εμείς. Αλλά κι εσείς!

INFO

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου - ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17 και Πατησίων, Σταθμός Ηλεκτρικού: Βικτώρια

Doors Open: 21.00 - Έναρξη: 21.30 - Είσοδος: 5 euro

