O Theodore παρουσιάζει το νέο του album στο Fuzz

Δελτίο Τύπου

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του "It Is But It's Not", ο Theodoreκυκλοφορεί το τρίτο ολοκληρωμένο studio album του "Inner Dynamics" και μας το παρουσιάζει σε ένα εκρηκτικό live στο FUZZτην Παρασκευή 2 Νοεμβρίου!

Το "Inner Dynamics" αποτελείται από 10 αυτοτελή κομμάτια. Διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο, αφηγούνται μια ιστορία ολοκλήρωσης. Ακολουθώντας ολόκληρη την διαδρομή από την εσωτερική αμφισβήτηση, στην συνειδητοποίηση, στην αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στους δύο "εαυτούς" του καλλιτέχνη, στην εσωστρέφεια και στην εξωστρέφεια και τελικά στην αποδοχή της ολότητάς του.

Μετά την περιπλάνησή του σε μεγάλα φεστιβάλ και venues, μεταξύ άλλων και το ντεμπούτο του στο μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ του κόσμου το SXSW, ο Theodore επιστρέφει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στη σκηνή του FUZZ. Πλαισιωμένος από πνευστά όργανα και ενισχυμένο light show, θα μας συστήσει τον κόσμο του "Inner Dynamics", με στόχο κάθε ένας από τους ακροατές να αναγνωρίσει, μέσα σε αυτόν, κομμάτια του εαυτού του.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός NPR ανακοίνωσε μέσα από το πρόγραμμα All Songs Considered των Bob Boilen καιRobin Hilton, την κυκλοφορία του Inner Dynamics για τις 2 Νοεμβρίου 2018, και παρουσίασε για πρώτη φορά το single "Disorientation".

INFO

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Εισιτήρια

Προπώληση: 10€ // Ταμείο: 15€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30 // Ώρα Έναρξης: 22.00

Σημεία προπώλησης

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Seven Spots

• Reload Stores

• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

• Athinorama.gr

• Viva Kiosks (Σύνταγμα & Τεχνόπολη)

• Yoleni’s

• Kremlino

• Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr

