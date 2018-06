O Craig Armstrong για 1η φορά στην Ελλάδα!

Ο Σκοτσέζος δημιουργός θα δώσει μία συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, στις 18 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Ο σπουδαίος συνθέτης έχει γράψει μουσική για πολλές ταινίες, όπως για τα «Romeo + Juliet» και «Moulin Rouge!» του Baz Luhrmann, και έχει να επιδείξει άλμπουμ όπως τα «The Space Between Us», «As If to Nothing», «Piano Works».

Η τελευταία δουλειά του Craig Armstrong, με τίτλο «Sun On You», θα κυκλοφορήσει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε...