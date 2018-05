Ντεσιμπέλ εναντίον ακροδεξιάς

Περίεργη ήταν η σημερινή ημέρα για το Βερολίνο, καθώς η πόλη γέμισε από δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Οι ακροδεξιοί του AfD επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αντιμεταναστευτική φιέστα και οι αντιφασίστες ακτιβιστές έδωσαν τη δική τους απάντηση. Φυσικά, η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ομάδα «Reclaim Club Culture», στην οποία συμμετέχουν 120 κλαμπ, διοργανωτές, φεστιβάλ, ντι τζέι και καλλιτέχνες είχε προαναγγείλει ένα φρενήρες πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε όλη σχεδόν την πόλη με στόχο να καλυφθούν τα ακροδεξιά συνθήματα και οι ομιλίες των ηγετών του AfD. Κάτι που κατάφεραν με τρόπο μοναδικό.

"Bassing away" the AfD



More than 120 #Berlin clubs, theatres and culture groups are hosting a dance party to protest an #AfD rally on Sunday. @Stoppt_den_Hass @ReclaimYourClub pic.twitter.com/SfQ5O8x84w

