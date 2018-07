Μια ιστορική ημέρα για το rock n roll

Πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ο Bill Haley με τους... κομήτες του αποφάσιζαν να βάλουν «φωτιά» στην αμερικανική κοινωνία και την αμερικανική μουσική με το “Rock Around The Clock” βάζοντας για τα καλά το rock n roll στις ζωές της νεολαίας και στο... στόχαστρο γονιών και θεσμών.

Στις 9 Ιουλίου του 1955 το “Rock Around The Clock” των Bill Haley & His Comets συμπληρώνει οκτώ εβδομάδες στο νο1 των τσαρτς και γίνεται ένα από τα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Την επόμενη χρονιά, μάλιστα, την ίδια ημερομηνία, ο σταρ της αμερικανικής μουσικής κατάλαβε πόσο είχε επηρεάσει τη νεολαία και, βέβαια, είχε εκνευρίσει τους συντηρητικούς της εποχής, όταν η συναυλία του στο Τζέρσεϊ Σίτι ακυρώθηκε από τις Αρχές με την ανακοίνωση να αναφέρει «Η rock n roll μουσική ενθαρρύνει την νεανική εγκληματικότητα και προτρέπει τα νεαρά κορίτσια να φορούν αποκαλυπτικά μαγιό και να χορεύουν με τρόπο προκλητικό στις παραλίες της πόλης».

Πόσα λίγα ήξεραν...