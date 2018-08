Μπήκε ο Αύγουστος και, όπως και πέρσι, το Τραγούδι της Ημέρας θα κάνει ένα μήνα διακοπές. Η efsyn city όμως, όπως και πέρσι, δεν θα θα σας αφήσει χωρίς μουσικές προτάσεις, που μάλιστα φέτος θα είναι ακόμα περισσότερες.

Προσωπικά θα σας προτείνω 9 τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2018 και με κέρδισαν. Και λέω εννιά γιατί η δέκατη επιλογή μου θα είναι κάπως ανορθόδοξη, καθώς περιλαμβάνει... δύο τραγούδια που ναι μεν είναι λίγο παλαιότερα (το ένα του 2015 και το άλλο του 2017), δεν μπορούσα όμως να μην τα συμπεριλάβω στις προτάσεις μου. Θα δείτε το γιατί όταν φτάσουμε στο νο10.

1. Αν αυτό το άρθρο ήταν μια αυγουστιάτικη ραδιοφωνική εκπομπή, το εναρκτήριο κομμάτι θα ήταν το «Spirit» των Empty Frame από το τρίτο άλμπουμ τους «Who Wants To Ride The Horse», που αρέσει πολύ σε κοινό και κριτικούς και θεωρείται η καλύτερη και πιο ώριμη δουλειά τους μέχρι τώρα. Ένας δίσκος που κάθε φορά που τον ακούω τον απολαμβάνω όλο και περισσότερο...

2. Στη συνέχεια θα ακούγαμε Μαρία Παπαγεωργίου και ένα τραγούδι από την «Αλληλογραφία» της, όπου διασκεύασε με εξαιρετική επιτυχία γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα CD για το οποίο όλοι στην «Εφ.Συν.» νιώθουμε πολύ περήφανοι, καθώς η εφημερίδα μας ήταν συμπαραγωγός και αυτή που το πρωτοκυκλοφόρησε. «Στο παζάρι του φονιά», σε στίχους του σπουδαίου Μάνου Ελευθερίου που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μερες.



3. Τρίτη πρόταση-επιλογή ένα τραγούδι του Ευθύμη Κούρτη (μουσική-στίχοι) με τον The Boy στα φωνητικά. Εξαιρετικοί στίχοι + πολύ καλή μουσική + η ερμηνεία τού The Boy = μουσική απόλαυση.

4. Ασπάζομαι το δόγμα «τόπο στα νιάτα», γι' αυτό θα σας πρότεινα να ακούσετε το «Ophelia», το δεύτερο τραγούδι τής Amalia, μιας νέας μουσικού την οποία πρωτομάθαμε από το «Thieving Star» της που περιελήφθη στη συλλογή του Pepper 96.6 «The Bright Side of the Road vol.5». Η Amalia υπογράφει τη μουσική και τους στίχους στα κομμάτια της και έχει πολύ ωραία φωνή.

5. Ακολούθως θα σας πήγαινα σε πιο γνώριμα μονοπάτια και σε δύο δίδυμα, που δίνουν τον τόνο στο φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Πρώτα στους Θανάση Παπακωνσταντίνου και Σωκράτη Μάλαμα, που η συνεργασία τους ύστερα από 12 χρόνια «γέννησε» το πολύ καλό άλμπουμ «Με στόμα που γελά» και εκπληκτικές συναυλίες. Ξεχώρισα και αγάπησα πιο πολύ την «Απόδραση».

6. Και έπειτα στους εκρηκτικούς μουσικούς/καλλιτέχνες/ποιητές Γιάννη Αγγελάκα και Παύλο Παυλίδη, που με τη «Νέα Βαρβαρότητα» ανατέμνουν με χειρουργική ακρίβεια την ελληνική πολιτική, οικονονομική και κοινωνική πραγματικότητα και βάζουν φωτιά στις συναυλιακές νύχτες μας.

7. Περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Θάνου Ανεστόπουλου κυκλοφόρησε ένα διπλό CD, έχοντας ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη, που περιείχε και δέκα ανέκδοτα κομμάτια του. Σε ένα από αυτά, το «Νερωμένο κρασί», ο Ανεστόπουλος μελοποίησε Ιωάννη Πολέμη.

8. Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι έφτασε η ώρα να επικαλεστούμε έναν Μεγάλο Θεό, που δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία, τον «Big God» των Florence + The Machine, πόσο μάλλον όταν τον έχει χορογραφήσει ο «θεός» του σύγχρονου χορού Akram Khan.

9. Πάμε σε άλλο ένα δίδυμο του οποίου η συνεργασία είχε αποτέλεσμα ένα νέο άλμπουμ 21 χρόνια μετά την τελευταία δουλειά τους και ένα live-σημείο αναφοράς από δω και πέρα. Στέρεο Νόβα, «Ουρανός». Κ. Βήτα, Μ. Δέλτα «Νέα Μόδα».

10 (α + β). Αισίως φτάσαμε στη δέκατη πρόταση με τα δύο τραγούδια και τις εξηγήσεις που σας οφείλω. Πρόκειται λοιπόν για δύο κομμάτια που τα ανακάλυψα ψάχνοντας για Τραγούδι της Ημέρας και τα λάτρεψα. Το ένα από το σάουντρακ του «The Get Down», μιας σειράς του Netflix που δεν μακροημέρευσε, το άλλο διασκευή ενός παλιού τραγουδιού για «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ», μια θεατρική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. «Power», «Συντροφιά μου», όπερα, Travis Pontrelli, μπλουζ, Donna Missal, Τζένη Βάνου, ελαφρολαϊκό, Nalyssa Green, indierockpostpunkpopfolk, όλα μπερδεύονται γλυκά και αποδεικνύουν ότι η μουσική δεν έχει σύνορα και στεγανά.

Καλό Αύγουστο!