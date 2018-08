Το μεγάλο μουσικό ραντεβού της Ζήρειας επιστρέφει

Εδώ και αρκετά χρόνια, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ο απόλυτος προορισμός είναι η Ζήρεια της ορεινής Κορινθίας, πόσω μάλλον δε φέτος όπου το Ziria Music Festival γιορτάζει τα δέκα του χρόνια με ακόμη ένα εξαιρετικό line up.

22 ξεχωριστές μπάντες από διάφορα είδη της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής, 10 υπέροχοi djs και παραγωγοί, μιά θεατρική ομάδα, παιδαγωγοί, δάσκαλοι εναλλακτικών δραστηριοτήτων, σπηλαιολόγοι και οδηγοί βουνού, μας υπόσχονται ένα φανταστικό τριήμερο ταξίδι στη φύση και στη μουσική, τροφή για το σώμα και την ψυχή μας!

Το δέκατο Ziria Music Festival ξεκινάει την Πέμπτη 23 Αυγούστου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Αυγούστου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου

Πέμπτη 23 Αυγούστου

18:15 Μινέρβα

19:15 The Bonnie Nettles

20:15 The Steams

21:15 ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ + Band Live

22:30 Naxatras

23:45 Universe 217

After party: Nikolas Gale - Chester Code - Dj Mikele

Παρασκευή 24 Αυγούστου

14:00 Birds of pray

15:00 Rock Jam με House Band: Γιώργος Ζήκος / Αλέκος Αράπης / Γιάννης Χριστόπουλος

18:15 Melldrop

19:15 Empty frame

20:15 Sworr

21:15 Εισβολέας & The Tedds

22:30 Bad Movies

23:45 Fundracar

After party: DJ Snatch - DJ Spery

Σάββατο 25 Αυγούστου

14:00 Pavlos Vacatatsis

15:00 Gobey & P.Gial

17:30 Θεατρική παράσταση από την ARTιβιστική πρωτοβουλία SMALLVILLE, με τίτλο: Ποιος είναι ο Δράκος σου?

18:30 Afformance

19:30 Jef Maarawi

20:30 Social Waste

21:45 Deaf Radio

22:45 Nightstalker

00:00 Bazooka

After party: DJ Booker - Kill Emil & Mamaletta

Τα πρωινά Παρασκευής και Σαββάτου

11:00 – 14:00: "Facelift mornings" by Dj Panos D.

Την Παρασκευή και ο Alexandros Livieratos

