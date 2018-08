Με το «πνεύμα» των Motörhead στην Αθήνα

Δελτίο τύπου

Ο χαμός του τεράστιου Lemmy, άφησε πίσω του ένα δυσθεώρητα μεγάλο κενό στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, αλλά και μία σπουδαία rock'n'roll κληρονομιά. Οι Phil Campbell and the Bastard Sons, είναι -όπως και το όνομά τους δηλώνει- "παιδιά" αυτής της κληρονομιάς.



Με μπροστάρη τον κιθαρίστα των Motorhead, Phil Campbell, τους τρεις γιους του Todd, Dane και Tyla στα μετόπισθεν, και τον τραγουδιστή Neil Starr να συμπληρώνει τη σκληροπυρηνική εμπροσθοφυλακή του νεοσύστατου σχήματος, οι "Μπάσταρδοι Γιοι" έκαναν τη πρώτη τους εμφάνιση στο Wacken Open Air Festival της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2016. Από τότε κυκλοφόρησαν το ομώνυμο EP τους, έπαιξαν πολλά headline shows και συμμετείχαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, πραγματοποιώντας μέσα σε όλα και δύο περιοδείες στο πλευρό των Saxon και Guns n' Roses αντίστοιχα, έχοντας έτσι την ευκαιρία να εμφανιστούν μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών, σε κάποια από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.





Το ντεμπούτο "The Age of Absurdity" ηχογραφήθηκε στα Rockfield Studios και τα Longwave Studios στην Ουαλία, σε παραγωγή και μίξη του Romesh Dodangoda (Motorhead, Bring me the Horizon, Bullet for my Valentine κ.α.), ενώ το mastering πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά Abbey Road Studios του Λονδίνου. Η παρθενική αυτή πλήρης δισκογραφική δουλειά του σχήματος, αποτελεί ένα έξοχο δείγμα σύγχρονου σκληρού rock'n'roll, με τη σφραγίδα του -πλέον ζωντανου θρύλου- Phil Campbell, όπως τον γνωρίσαμε ως μέλος ενός από τα σημαντικότερα κομμάτια της παλαιότερης και σύγχρονης rock και metal ιστορίας.



Στο πλαίσιο των ζωντανών εμφανίσεων του σχήματος στη Γηραιά Ήπειρο, για την προώθηση του "The Age of Absurdity", θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στις 29 Αυγούστου στο Gagarin 205 της Αθήνας, στις 30 Αυγούστου στο Stage Ioannina και στις 31 Αυγούστου στο 10ο Street Mode Festival στη Θεσσαλονίκη και να γίνουμε μάρτυρες ενός πραγματικού rock'n'roll show, από αυτά που στο παρελθόν δημιούργησαν κάποιους από τους πιο σκληρούς πυρήνες οπαδών του είδους.



Τη συναυλία θα ανοίξουν οι συνήθεις ύποπτοι BEGGARS με το Motorhead-fueled heavy rock’n’roll τους, και οι heavy rockers FULL HOUSE B.C.. Αμφότεροι χαράζουν τα τελευταία χρόνια πορείες κατά τις οποίες η συλλογή σημαντικών milestones, όπως συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ είναι συνθήκη, αυξάνοντας διαρκώς τον πυρήνα των οπαδών τους και ξεκινώντας να αποτελούν υπολογίσιμες δυνάμεις στον εγχώριο και διεθνή μουσικό χάρτη.

INFO

Τετάρτη 29 Αυγούστου

Gagarin 205, Λιοσίων 205

Πόρτες: 20:30



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• Προπώληση: 15€ (περιορισμένα Early Bird)

• Προπώληση: 18€ (γενική προπώληση)

• Ταμείο: 20€



LINKS

Facebook Event