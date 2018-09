Last Drive vs Nightstalker: Η ζωντανή ιστορία του ελληνικού underground

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στην Τεχνόπλη του Δήμου Αθηναίων μια συναυλία ιστορική για πολλούς λόγους. Last Drive και Nightstalker συναντώνται επί σκηνής για ένα live που αναμένεται εκρηκτικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Last Drive και Nightstalker συμπράττουν επί σκηνής, όμως το συγκεκριμένο live έρχεται για να επιβεβαιώσει πως οι δύο πιο σημαντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού underground παραμένουν στην κορυφή ύστερα από αρκετές δεκαετίες... on the road.

To «vs» του τίτλου, φυσικά, μόνο ως πλεονασμός μπορεί να κριθεί, καθώς και οι δύο μπάντες έχουν αδερφική σχέση εδώ και αρκετά χρόνια και ετοιμάζονται για μία βραδιά «αφιερωμένη στις φυλές του αστικού χώρου».

Εμείς παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά αγαπημένα τραγούδια τα οποία ελπίζουμε να ακουστούν στην Τεχνόπολη και να ηλεκτρίσουν όπως πρέπει την ατμόσφαιρα.

Φυσικά περί ορέξεως...