Ηρθε η ώρα για τους (2 από τους) Bauhaus

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια από τη συγκρότηση ενός εκ των πλέον σημαντικών και ανατρεπτικών ροκ σχημάτων, δύο από τους πρωταγωνιστές των BAUHAUS επισκέπτονται τη χώρα μας. Στις 14 Δεκεμβρίου (Σάββατο) στο στάδιο του Tae Kwon Do στην Αθήνα, και την επομένη στις 15 Δεκεμβρίου (Κυριακή) στο Principal Theatre της Θες/νίκης.

Το πρώτο σκέλος της παγκόσμιας γιορτής άρχισε στις 15 Αυγούστου στο Βέλγιο και θα τελειώσει, μετά από 35 στάσεις σε όλον τον κόσμο, στη χώρα μας. Το δεύτερο σκέλος αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2019 στην Καλιφόρνια (Anaheim) και περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και τον Καναδά με ανακοινωμένες μέχρι στιγμής πάνω από 25 πόλεις.

Η περιοδεία φέρει τον τίτλο «PETER MURPHY 40 years of BAUHAUS Ruby Celebration featuring DAVID J», με τη σημαντική υπογράμμιση στην αφίσα αλλά και στο δελτίο τύπου: «μία απόδοση ολόκληρου του In The Flat Field LP, και επιλεγμένων BAUHAUS classics στο encore». Αυτό το γεγονός το έχουν ξαναζήσει στην Αθήνα μόνο κάποιοι, λίγοι: δύο χιλιάδες ήταν περίπου στο γήπεδο του Σπόρτιγκ στις 14 Απριλίου του 1984 όταν το συγκρότημα από το Northampton ανέβηκε στη σκηνή και πραγματικά έπιασε τους περισσότερους στον ύπνο. Οι αφηγήσεις εκείνου του κοινού έχουν ένα μοναδικό κοινό στοιχείο, την έκπληξη όλων και τη διαπίστωση ότι ήταν παρόντες σε μία συναυλία άνευ προηγουμένου για τα τότε ελληνικά συναυλιακά δεδομένα, με όλες τις μουσικές φυλές να παραδέχονται μέσα στο πέρασμα των χρόνων αυτό που πλέον είναι γεγονός. Οι BAUHAUS τελικά σαν να μην έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα αφήνοντας πίσω τους το νοτισμένο χώμα που καρποφόρησε την ανάγκη για πιο ευέλικτα και εναλλακτικά ροκ σχήματα.

Σε όλον τον κόσμο η φήμη τους και η αλληλεπίδραση με το κοινό, τους τοποθέτησε στο πάνω ράφι δίπλα σε άλλα ονόματα που άφησαν εξίσου ανεξίτηλα σημάδια στη μουσική αλλά και στην αισθητική της νεολαίας- και εγένετο το New Wave σαν μουσικό δεδομένο πλέον αλλά και σαν ενδυματολογικός κώδικας. Οι BAUHAUS κυκλοφόρησαν μόνο πέντε στούντιο δίσκους, με τους πρώτους τέσσερις να θεωρούνται αξεπέραστοι από όλες τις απόψεις. In The Flat Field (1980), Mask (1981), The Sky’s Gone Out (1982), Burning From The Inside (1983), όπου οι εμπνεύσεις τους πάνω στον ήχο και τον νεωτερισμό έχουν χαρακτηριστεί ως μνημειώδεις, με τις ενορχηστρώσεις τους να φαίνονται στο σύνολο τους ακόμα και σήμερα (και για πάντα προφανώς) πολύ προχωρημένες, και με την εκτελεστική τους δεινότητα να είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης.

Φέτος λοιπόν, δύο από τις χαρακτηριστικές φιγούρες των BAUHAUS, ο frontman Peter Murphy και ο μπασίστας David J, με τη συμμετοχή του επί μακρόν κιθαρίστα του πρώτου στις solo κυκλοφορίες και στις συναυλίες του, John Andrews, και του ντράμερ Marc Slutsky, η ομάδα έχει θέσει σαν στόχο την απόδοση ενός εκ των πραγμάτων δύσκολου και συγκινησιακά φορτισμένου σετ. Από την αρχή του εγχειρήματος τέθηκε από τον Τύπο και το κοινό το δύσκολο ερώτημα: Θα καταφέρουν οι κύριοι Andrews και Slutsky να περπατήσουν μέσα στα παπούτσια των άλλων δύο μελών της αυθεντικής σύνθεσης;

Η αρχική εκτίμηση όλων ήταν πως όχι, κανείς δεν μπορεί να παίξει στους BAUHAUS κιθάρα σαν τον Daniel Ash και τύμπανα σαν τον Kevin Haskins (που σημειωτέον, είναι αδελφός του David J). Οι φωνές και οι κακόβουλες κριτικές έχουν μειωθεί σημαντικά στα social media και στους μουσικούς ιστότοπους και αυτό γιατί εδώ και λίγο καιρό έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν βίντεο στο YouTube από την περιοδεία, που διαλύουν τα όποια νέφη. Τα παιδιά, εκτός του ότι είναι επαγγελματίες μουσικοί, φαίνεται να είναι και οπαδοί των BAUHAUS, και αποδίδουν χωρίς καμία διάθεση για φιοριτούρες και αλλαγές μέσα στα τραγούδια, πράγμα που σίγουρα συζητήθηκε και από την τετράδα μέσα στις πρόβες.

Τις εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν οι The Steams και οι Vagina Lips αντίστοιχα.

INFO

EIΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:

Προπώληση - Όρθιοι 31 Ευρώ (ως τις 30/11), 34 Ευρώ / Καθήμενοι 40 Ευρώ

Ταμείο: Όρθιοι 38 Ευρώ / Καθήμενοι 45 Ευρώ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προπώληση – Όρθιοι 29 Ευρώ (ως τις 30/11), 32 Ευρώ

Ταμείο: Όρθιοι 35 Ευρώ

VIP/ Meet & Greet Εισιτήρια: 140 Ευρώ- περιλαμβάνει εισιτήριο (καθήμενων για Αθήνα), παρακολούθηση του soundcheck και per-show meet & greet. Ο αριθμός των VIP εισιτηρίων είναι πολύ περιορισμένος.