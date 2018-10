Η Motown επιστρέφει στη... Motown

Μερικοί από τους καλύτερους τραγουδιστές και μουσικούς του Ντιτρόιτ έδωσαν νέα πνοή σε αγαπημένα κομμάτια όπως "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours." ''Dancing in the Street." ''Stop! In the Name of Love." ''Papa Was a Rolling Stone."

Τα τραγούδια αυτά συνεχίσουν εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες να συγκινούν τους ακροατές σε όνο τον κόσμο όπως η μουσική του Stevie Wonder, της Martha Reeves, των Supremes και των Temptations δεν ακούγεται συχνά στην πόλη όπου γεννήθηκε.

Ενόψει των 60ων γενεθλίων της θρυλικής εταιρείες που άλλαξε την ιστορία της μουσικής η Joan Belgrave μία από τις «φωνές» της Motown θέλει να φέρει ξανά τον ήχο στην πόλη του Ντιτρόιτ.

Η Dianna Ross με τις Supremes επί το έργον | ΑP Photo

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος που να είναι αφιερωμένο στο είδος αυτό. Κι εδώ είναι το Ντιτρόιτ» δήλωσε η Belgrave σύζυγος του θρυλικού jazz τρομπετίστα Marcus Belgrave, ο οποίος συμμετείχε σε αρκετές από τις μεγάλες επιτυχίες της εταιρείας.

Όταν ο Smokey Robinson μεσουρανούσε | ΑP Photo

Ανάμεσα σε εκείνους που συμμετέχουν στην «εκστρατεία» της Belgrave είναι και ο Mark Scott, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο να αντικαταστήσει τον σπουδαίο Smokey Robinson στους θρυλικούς The Miracles.

Στόχος της καμπάνιας είναι να υπάρξει τουλάχιστον ένας σταθερός χώρος όπου καλλιτέχνες θα μπορούν να παίζουν live τις μεγάλες επιτυχίες της εταιρείας .

Stevie Wonder: Ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της Motown | ΑP Photo

Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι αρχίζουν να στηρίζουν την καμπάνια, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της Aretha Franklin. Η σπουδαία κυρία της soul δεν ήταν επισήμως καλλιτέχνης της Motown, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη θεωρούν μέλος της οικογένειας και η απώλειά της έφερε καινούργιο ενδιαφέρον για τον ήχο του Ντιτρόιτ.