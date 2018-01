Μία ολοσέλιδη διαφήμιση κυκλοφόρησε μαζί με το τελευταίο φύλλο της Washington Post για το 2017. Σε αυτή η Lorde κατηγορείται για αντισημιτισμό, επειδή ακύρωσε συναυλία της στο Ισραήλ.

Η διάσημη pop τραγουδίστρια ακύρωσε πριν μερικές ημέρες προγραμματισμένη της εμφάνιση στο Ισραήλ και τώρα ο ραβίνος Shmuley boteach έκανε πληρωμένη καταχώριση στην αμερικανική εφημερίδα κατηγορώντας την για αντισημιτισμό.

Στη φωτογραφία, προϊόν photoshop, απεικονίζεται η 21χρονη καλλιτέχνης, μπροστά από μία εικόνα καταστροφής από τη Συρία.

Lorde accused of anti-semitism in full page Washington Post ad as fallout from cancelled Israel concert continues https://t.co/Hc7IoCi1yT pic.twitter.com/G9WDQ4zLVX

