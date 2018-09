Η κ. Faithfull συναντά ξανά τον κ. Cave

Είναι φυσικό όταν συνεργάζονται δύο μυθικές μορφές της ροκ να προκύπτουν ωραία πράγματα. Ο λόγος για τη Marianne Faithfull και τον Nick Cave.

Συνέπραξαν στο άλμπουμ της Αγγλίδας καλλλιτέχνιδος, «Before the Poison» (2005), και απολαύσαμε τραγούδια όπως τα «Crazy Love» και «There Is a Ghost» και ξαναβρέθηκαν στον δίσκο της Faithfull, «Easy Come, Easy Go» (2008), για να τραγουδήσουν μαζί το «The Crane Wife 3» των Decemberists.

Τώρα ξανασυναντιούνται, πάλι σε δουλειά της Μ.Faithfull. Συνδημιούργησαν και ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «The Gypsy Faerie Queen», το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επικείμενο άλμπουμ της πολυτάλαντης δημιουργού, «Negative Capability», που θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου.

Το κομμάτι κινείται στα γνώριμα μουσικά μονοπάτια τους, που είναι πάντα καλαίσθητα και αισθαντικά...