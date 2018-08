Η ισχύς εν τη ενώσει

Ένα καθυστερημένο, δεδομένων των συνθηκών, review για μία συναυλία που έγραψε ιστορία. Την περασμένη Τετάρτη στο Σκοπευτήριο Καισαριανής η ελληνική underground μουσική σκηνή είχε μία μοναδική συνάντηση με περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στον δρόμο της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας.

Όχι, σε αυτό το review δεν θα αναφερθούμε στις μουσικές επιδόσεις των σχημάτων που συμμετείχαν. Δεν έχει και σημασία άλλωστε τόσο προς σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας σε Ραφήνα και Μάτι όσο και γιατί τα συναισθήματα και ο σκοπός ξεπέρασαν τα στενά μουσικά όρια.

Η πρωτοβουλία που ανέλαβαν μία χούφτα άνθρωποι «έτρεξε» μόλις για επτά ημέρες. Από τις 26 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου. Σκοπός να συγκεντρωθούν όσο περισσότερα χρήματα μπορούσαν για να ενισχύσουν τους πληγέντες από τη φονική πυρκαγιά συμπολίτες μας.

Μία κίνηση που «έσκασε» εντελώς ξαφνικά, γιγαντώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στα social media και έφερε ως αποτέλεσμα να βρεθούν περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών στο ιστορικό Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Τα σχήματα ποικίλα, rock, stoner, hip hop, punk και ο στόχος κοινός. Nightstalker, The Last Drive, Panx Romana, 1000mods, Fundaracar, Θραξ Πανκc, Razastarr, Ψυχόδραμα 07, Anser X Eversor, Λόγος Τιμής, JK One X DJ Wheel M» μας ηλέκτρισαν γεμίζοντας ρυθμό, νότες, στίχους και δυναμισμό τον ιστορικό χώρο.

Οι διοργανωτές ήδη ανακοίνωσαν πως τα έσοδα που θα διατεθούν απευθείας στους πυρόπληκτους είναι περισσότερα από 47.000 ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς διαφήμιση, χωρίς «σπρώξιμο», μόνο με κινητοποίηση.

Αξίζει φυσικά να καταγράψουμε την παρουσία των τριών ίσως πιο ιστορικών εν ενεργεία συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή. Panx Romana, The Last Drive, Nightstalker, συνδέουν τρεις σχεδόν γενιές φίλων της undergound rock και είναι πάντα εκεί. Στην πρώτη θέση του αγώνα για την αλληλεγγύη και τα δικαιώματα.

Άλλωστε η ελληνική ανεξάρτητη σκηνή έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της σε αναρίθμητες περιπτώσεις.

