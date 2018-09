Gracias Luz Casal!

Μια συναυλία-κατάφαση στη ζωή απολαύσαμε όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε το βράδυ της Πέμπτης στο γεμάτο Ηρώδειο για τη Luz Casal, η οποία ερμήνευσε με πηγαία ευαισθησία και αμεσότητα παλιά και νέα τραγούδια στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της.

Δεν γινόταν αυτή η όμορφη γυναίκα να μη μας συνεπάρει τραγουδώντας τόσο γλυκά και καθαρά, με πάθος σαρωτικό, εύθραυστη και δυναμική ταυτόχρονα, ενώ χόρευε και παλλόταν στις μουσικές που έπαιζαν έξι εντυπωσιακοί σολίστες, οι οποίοι τη συνόδευαν για περίπου δύο ώρες.

Απέδειξε πάλι, μετά από 40 χρόνια καριέρας, πόση σημασία εξακολουθεί να δίνει στα λόγια που τραγουδάει (χωρίς αναλόγιο), αφού κατάφερε με την αισθαντική χροιά της, την κίνηση του σώματός της και τη θεατρικότητά της να τα μεταφέρει ακόμα και σε όσους δεν ξέρουμε ισπανικά.

«Νιώθω σαν ηθοποιός, προσαρμόζομαι ανάλογα με το είδος μουσικής και φυσικά τους στίχους, ακόμα και αν δεν τους έχω γράψει εγώ» είπε η ίδια είπε στην efsyn.gr, ενώ πρόσθεσε ότι την ενέπνευσε και ο υπέροχος χώρος του θεάτρου. «Μάλλον βοηθάει και η δύναμη της ψυχής σας» σχολιάσαμε. «Πάντα» απάντησε.

Με βαθιά συγκίνηση, που καθρεφτιζόταν στο εκφραστικότατο πρόσωπό της, είπε το σπουδαίο Un Año de Amor, τον «ύμνο» Gracias a la vida της Violeta Parra, το -ισπανικό «όλα σε θυμίζουν»- Piensa en mí, στου οποίου το τέλος και στον στίχο «τίποτα δεν αξίζει χωρίς εσένα» έστρεψε τα χέρια της σ’ εμάς (πήραμε και το κομπλιμέντο μας).

Τραγούδησε για ακόμα μία φορά τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις, όπως τον ανιδιοτελή στο Je reviens te chercher, τον παθιασμένο στο Dame un beso, αυτόν που δεν συγχωρεί στο Cenizas και αυτόν στον οποίο υπάρχει διαφορά ηλικίας στο 18 años.

Η Casal ζέστανε την ψυχή μας από την αρχή της συναυλίας, αφού ξεκίνησε με δύο κομμάτια της Dalida, Je me sens vivre και Habla me de amor, από τον δίσκο «Luz Casal Chante Dalida, a Mi Manera». Αλλά η ισπανική φλόγα μπήκε αμέσως μετά με τα Historia de un Amor και No, noy no από το περίφημο άλμπουμ της «La Pasión», για να ακολουθήσει μια πολύ τρυφερή επανεκτέλεση του Amame της Γαλλίδας ντίβας.

Το αθηναϊκό κοινό ανταποκρίθηκε θετικά στα καινούργια τραγούδια που παρουσίασε από το πρόσφατο CD της «Que corra el aire», μέσα από τα οποία μας μίλησε για «μέρες δανεικές με χιλιάδες χίμαιρες», υπενθυμίζοντάς μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι κι έχουμε «την ικανότητα να είμαστε ευτυχισμένοι».

Προσωπικά με άγγιξε το Morna, κάτι διαφορετικό, όπως προανήγγειλε, πριν το πει κλείνοντας τα μάτια στη μοναξιά. Ο τίτλος του από το είδος της μελαγχολικής μουσικής στο Πράσινο Ακρωτήρι. Oσο για τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου κινούνται σε ρυθμούς ισπανικής pop και rock συνδέοντας κάπως το παρελθόν και το παρόν της καλλιτεχνικής ζωής της.

Αφιέρωσε επίσης στις γυναίκες το No me importa nada, μας έβαλε να τραγουδήσουμε και γαλλικά στο Duel au soleil του Etienne Daho, απάντησε με χιούμορ στα ισπανικά αιτήματα των φανατικών θαυμαστών της και έδειξε τον σεβασμό και την αγάπη της στη χώρα μας, μιλώντας μας αρκετές φορές ελληνικά.

«Εις το ισπανιδείν» είπε στο τέλος, κάνοντας ένα χαριτωμένο λάθος που έμοιαζε με λογοπαίγνιο, αλλά εμείς το κρατάμε και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα τιμήσει με την παρουσία της την Ελλάδα, όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια.