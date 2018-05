God Is An Astronaut ξανά στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου

Οι God Is An Astronaut, μία από τις κορυφαίες instrumental μπάντες του πλανήτη τα τελευταία χρόνια, επιστρέφoυν στη χώρα μας για δύο μεγαλειώδεις βραδιές, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στο Fix Factory Of Sound (Θεσσαλονίκη) και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα)!

Οι Ιρλανδοί post-rockers, οι οποίοι σε κάθε επίσκεψη βλέπουν το κοινό τους να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, έρχονται στο πλαίσιο της περιοδείας για το νέο δίσκο τους, «Epitaph», που προστέθηκε και αυτός στις συνεχείς κορυφές της μπάντας! Με ήδη 16 χρόνια πορείας, εξελίσσουν συνεχώς τον ήχο τους, δημιουργώντας αιθέρια, μελαγχολικά και συναισθηματικά τοπία με αλλεπάλληλες εναλλαγές ύφους και μελωδίας. Οι God Is An Astronaut μπορεί να είναι συναρπαστικοί, ήρεμοι ή θλιμμένοι. Είναι η πιο ανθρώπινη έκφραση του post-rockπου υπήρξε ποτέ.

Οι God Is An Astronaut σχηματίστηκαν το 2002, στο Glen of the Downs της Ιρλανδίας, από τους δίδυμους αδελφούς Niels και Torsten Kinsella που εμπνεύστηκαν το πολύ ιδιαίτερο όνομα της μπάντας από μία αναφορά στην ταινία του Clive Barker, “Nightbreed”.

Από την πρώτη στιγμή, ενστερνίστηκαν τη λογική και τη νοοτροπία του diy, κυκλοφορώντας τα albums τους μέσω της δικής τους ανεξάρτητης δισκογραφικής ετικέτας Revive Records. Το ντεμπούτο τους, “The End Of The Beginning” (2002), έδωσε αμέσως το ηχητικό στίγμα το οποίο καθορίζει τη μπάντα που, φυσικά, συνεχίζει να εξελίσσει και να διευρύνει τους μουσικούς της ορίζοντες. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι ίδιοι… “κάθε ένα από τα albums μας είναι μία ηχητική φωτογραφία ή στιγμιότυπο που απεικονίζει το ποιοι είμαστε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.”

Μέσα σε μία περίοδο περίπου 16 ετών, έχουν κυκλοφορήσει 9 ολοκληρωμένες δουλειές (8 albums συν το E.P. “A Moment Of Stillness” το 2006) και την τελευταία δεκαετία περιοδεύουν ασταμάτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, γεμίζοντας τους χώρους όπου εμφανίζονται. Πέρα από το ότι η μπάντα, εδώ και αρκετά χρόνια, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αντιπροσωπευτικά ονόματα του post-rock, η αποδοσή τους στις ζωντανές εμφανίσεις τους – που συνήθως συνοδεύονται από εντυπωσιακά visuals – είναι τέτοια που το κοινό κυριολεκτικά απολαμβάνει κάθε μία από αυτές και περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη επίσκεψή τους στην εκάστοτε πόλη.

“Οι God Is An Astronaut μας μεταφέρουν στο άπειρο και ακόμα παραπέρα…” Classic Rock

“Επικά τραγούδια που μεταμορφώνονται σε τεράστια κύματα.” Uncut

“Είναι δύσκολο να αρνηθείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που φέρνουν οι God Is An Astronaut στο τραπέζι του post–rock.” Rocksound UK

INFO

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, Fix Factory Of Sound (Θεσσαλονίκη) - Σάββατο 6 Οκτωβρίου, Fuzz Live Music Club (Αθήνα)!

Τιμές εισιτηρίων: Αθήνα / η προπώληση ξεκινάει στα 22 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

LINKS

