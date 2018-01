Γίνεται ταινία η ζωή της «βασίλισσας της σόουλ»

Στα σκαριά βρίσκεται ταινία με θέμα τη ζωή και τη λαμπρή καριέρα της σπουδαίας Aretha Franklin. Μάλιστα η ίδια η «βασίλισσα της σόουλ» επέλεξε τη γυναίκα που θα την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη.

Η Aretha επέλεξε την βραβευμένη με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, αλλά και με Grammy, Jennifer Hudson για να την υποδυθεί στην ταινία για τη ζωή της.

Η είδηση ανακοινώθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε ο δισκογραφικός παραγωγός, Clive Davis πριν από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Ο Davis παρουσίασε την Jenniger Hudson ανακοινώνοντας ότι θα υποδυθεί τη μεγάλη κυρία της αμερικανικής μουσικής.

Με καριέρα πάνω από έξι δεκαετίες, αμέτρητες επιτυχίες και τραγούδια που θα έχουν μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο η Aretha Franklin είναι από τις τραγουδίστριες εκείνες που διαμόρφωσαν την μαύρη μουσική στον 20ο αιώνα.

Από τις πολυβραβευμένες τραγουδίστριες στην ιστορία των βραβείων Grammy και μέλος του Rock and Roll of Fame, του Hall of FAME του NAACP, του Hall of Fame της gospel μουσικής, ενώ από το 2005 της απονεμήθηκε το προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας.