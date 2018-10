Ετοιμάζεται... λειψό reunion των Nirvana;

Ο Dave Grohl και η παρέα του ετοιμάζονται να ηγηθούν του Cal Jam Festical αυτό το Σαββατοκύριακο στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια, όμως οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει ερωτήματα στους οπαδούς των... Nirvana.

Στο φεστιβάλ που διοργανώνουν οι Foo Fighters συμμετέχει και ο Krist Novoselic (μπασίστας του θρυλικού grunge σχήματος) με τη δική του μπάντα και οι φήμες ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν.

Σε αυτό βοήθησε το γκρουπ του Dave Grohl, καθώς ανέβασε στο Twitter ένα αινιγματικό βίντεο που δείχνει τα δύο εν ζωή μέλη των Nirvana να παίζουν live μαζί με τον κιθαρίστα των Foo Fighters (και συνεργάτη των Nirvana) Pat Smear σε μία εμφάνιση έκπληξη από το 2014 όταν και οι Nirvana έγιναν μέλη του Rock and Roll Hall of Fame. Τότε έπαιξαν μαζί τους οι Joan Jett, Kim Gordon (Sonic Youth), St. Vincent, John McCauley (Deer Tick) και J. Mascis (Dinosaur Jr.).

CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned....#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0

— Foo Fighters (@foofighters) 3 Οκτωβρίου 2018