Ένα «εγκάρδιο» ντεμπούτο από τη Fiona

Η Ελληνογερμανίδα Fiona κυκλοφορεί τον πρώτο προσωπικό δίσκο με τίτλο «You heal my heart» σε παραγωγή και ενορχήστρωση Νίκου Αντύπα.

Πρόκειται για ένα αγγλόφωνο άλμπουμ με τραγούδια που έχει συνθέσει μόνη της, αλλά και σε συνεργασία με τον συνθέτη/ντράμερ Albert Παναγιωτόπουλο.

Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου θα πραγματοποιηθεί στη μουσική σκηνή «Σφίγγα» την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, όπου η Fiona με την πενταμελή μπάντα της θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από τραγούδια του καινούργιου άλμπουμ, αλλά και διασκευών της διεθνούς μουσικής σκηνής, μέσα από την προσωπική μουσική και αισθητική ματιά της.

Είναι η πρώτη φορά που η καλλιτέχνις συνεργάζεται με τον Νίκο Αντύπα, τον γνωστό συνθέτη/παραγωγό, ντράμερ και μέλος των Socrates που ξεχώρισε για τις συνεργασίες του με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες (Χάρις Αλεξίου, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Sting κ.ά.) υπογράφοντας την παραγωγή και ενορχήστρωση του δίσκου.

Video of FIONA -"FREE" Official

Τα γυρίσματα του πρώτου βίντεο κλιπ με τίτλο «Free» πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο από τον κινηματογραφιστή Michael Boccalini, σε καλλιτεχνική επιμέλεια (art direction) του φωτογράφου Γιώργου Αλεξανδράκη, ενώ συμμετείχε φιλικά ο βραβευμένος με βραβείο BAFTA Σουηδός σκηνοθέτης Jonas Grimas (BBC, ITV, CVT, Kanal4).

Video of FIONA - "YOU HEAL MY HEART" Official Audio

Η Fiona μοιράζει τη ζωή της τα τελευταία χρόνια μεταξύ Αθήνας-Λονδίνου. Είναι μια ερμηνεύτρια με σπουδές στο κλασικό τραγούδι, 15ετή πορεία στην όπερα και επιρροές από τη μεγάλη της αγάπη για την blues-rock-soul διεθνή σκηνή.

Με τον λονδρέζικο αέρα μιας ροκ ντίβας «επαναστατεί», αφήνοντας την όπερα και αναζητώντας την ελευθερία της έκφρασης. Δεν φοβάται να τσαλακώνεται και με τις ερμηνείες της μας θυμίζει ότι «η μουσική γιατρεύει την ψυχή μας».

* Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.





Σφίγγα (Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής - πεζόδρομος Κιάφας 13)

Τετάρτη 17 Οκρτωβρίου, στις 21:00

Είσοδος ελεύθερη