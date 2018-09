Έφτασε η ώρα για το νέο δίσκο των Tool;

Κάθε νέα κυκλοφορία των σπουδαίων Tool προκαλεί ξεχωριστό ενδιαφέρον, όμως αυτή τη φορά το επερχόμενο (;) πέμπτο στούντιο album έχει γίνει πραγματικό σίριαλ. Η αναμονή φαίνεται πως φθάνει στο τέλος της, όμως με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος.

Ο Maynard James Keenan τοποθετήθηκε για το θέμα της νέας κυκλοφορίας αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο δίσκος θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) 10 Σεπτεμβρίου 2018