Δέκα «ραψωδίες» του Freddie Mercury και των Queen

Έχει ήδη γίνει πολύς ντόρος για την ταινία “Bohemian Rhapsody” και τον πρωταγωνιστή της Rami Malek, ο οποίος ανέλαβε το πολύ δύσκολο έργο να ενσαρκώσει τον ρόλο του αείμνηστου Freddie Mercury.

Η αλήθεια είναι ότι οι μέχρι στιγμής κριτικές για το φιλμ δεν είναι ιδιαίτερα καλές, παρόλο που για τον νεαρό ηθοποιό έχουν γραφτεί πολύ καλά λόγια.

Την ταινία δεν την έχουμε δει για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα, όμως, η κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Freddie Mercury (ίσως ο καλύτερος frontman όλων των εποχών) και οι Queen είναι τόσο μεγάλη που μας κρατάει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια.

Ας απολαύσουμε προς το παρόν δέκα αξεπέραστες στιγμές μίας μεγάλης μπάντας κι ενός εξαιρετικά ταλαντούχου frontman.

Η σειρά είναι τυχαία.

Queen - Don't Stop Me Now

Queen- Seven Seas of Rhye

Queen - Stone Cold Crazy

Queen - Another One Bites the Dust

Queen - Crazy Little Thing Called Love

Queen - Tie Your Mother Down

Queen - Killer Queen

Queen - Bohemian Rhapsody

Queen - Love of My Life

Queen - The Prophets Song