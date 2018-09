The Dark Side of... Muse

Στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, που με τον τίτλο «Simulation Theory» θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού από τις 9 Νοεμβρίου και μετά, έχουν μπει οι Muse.

Στο πλαίσιο λοιπόν του promotion της νέας δουλειάς του το αγγλικό συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι από αυτήν, που τιτλοφορείται «The Dark Side».

Το -εντυπωσιακό- βιντεοκλίπ, που κινείται στη λογική μιας ταινίας ή ενός βιντεογκέιμ επιστημονικής φαντασίας, έχει σκηνοθετήσει ο Lance Drake.

Όσο για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα; Το κομμάτι κερδίζει τις εντυπώσεις...

I hail from the dark side

For all my life, I've been besieged

You'd be scared

Living with my despair

And if you could feel the things, I am able to feel.