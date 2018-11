Bog Art και Dr.Atomik σε μια βραδιά γεμάτη... παράξενες ιστορίες

Δελτίο Τύπου

Οι Bog Art και οι Dr.Atomik συναντιούνται την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στη σκηνή του ILION PLUS, παρέα με τους Mr Bright & the Magpie, με την υποστήριξη του Merlin's Music Box, και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη έντονες μουσικές συγκινήσεις και ιστορίες τόσο παράξενες που δεν αποκλείεται να σας φανούν οικείες.



Bog art



Οι Bogart ξεκίνησαν το δημιουργικό τους ταξίδι το 2003, και εργάστηκαν σκληρά μέχρι να πετύχουν να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην container rock σκηνή της χώρας –μιας σκηνής της οποίας είναι τα μόνα μέλη–, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που τους έχουν καθιερώσει στη συνείδηση του κοινού τους ως σχετικά αχαρακτήριστους. Με δυο δίσκους στο ενεργητικό τους [Bogart (2012), Insidecide (2015)], άλλους τρεις στο παθητικό (με τραγούδια που περιμένουν υπομονετικά να φτάσει η σειρά τους) και έναν στο προσπαθητικό (προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει εντός του 2019), λειτουργούν ως ένα παράξενο πρίσμα μέσα από το οποίο το rock’n’roll, η punk, τα hollerblues και η jazz διαθλώνται και επαναπροσδιορίζονται ανεπιτήδευτα, σχηματίζοντας κάτι καινούργιο, που στις ζωντανές τους εμφανίσεις παρουσιάζεται με ένταση, θεατρικότητα και χιούμορ διαφόρων αποχρώσεων.



Dr.Atomik



Ο σκοτεινός Δόκτωρ απ' το οχυρό του κάπου στην παγωμένη στέπα επανδρώνει το γκρουπ που φέρει τ' όνομά του με νέο έμψυχο υλικό και με όπλο, όπως πάντα, την πιο διαδεδομένη μουσική γλώσσα του πλανήτη -το rock'n'roll- επιτίθεται, για μιάν ακόμα φορά, με στόχο -τι άλλο;- την παγκόσμια κυριαρχία!



Οι Dr.Atomik, λοιπόν, έντεκα ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους "Dr.Atomik" κι εφτά μετά το "Reptiles" ανεβαίνουν, μετά από καιρό, στη σκηνή με νέο line-up για μια συναυλία βασισμένη, κυρίως, στο νέο, ακυκλοφόρητο υλικό τους. Κάποιοι, ήδη, μιλούν για μιάν, ακόμα, επικείμενη εκτροπή του avant garage ιδιώματος το οποίο οι Dr.Atomik από την πρώτη στιγμή υπηρετούν (με όση συνέπεια τους επιτρέπει η αγάπη τους για τις εκπλήξεις και τις ανατροπές). Αυτή τη φορά προς μια κατεύθυνση, μάλλον, folk. Ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς το κατά πόσον (και σε ποιό βαθμό) οι φήμες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είναι το να παρευρεθεί στη συναυλία...



Mr.Bright and the Magpie



Οι Mr.Bright and the Magpie δημιουργήθηκαν το 2015 έχοντας ως έμπνευση ένα κομμάτι του Leonard Cohen. Με εντελώς διαφορετικό μουσικό background ο καθένας, και με κίνητρο την αγάπη για την αληθινή –ακόμη και όταν κρύβεται πίσω από μάσκες– τέχνη, δημιούργησαν τον δικό τους μοναδικό κόσμο, ο οποίος περιλαμβάνει doom folk, americana, steampunk και dark atmospeheric στοιχεία. Έναν κόσμο ελκυστικό, γεμάτο μυστήριο και σκιές που στροβιλίζονται μεθυσμένες στους τοίχους και αγκαλιάζουν στοργικά τα πάντα γύρω τους, μέχρι να θεραπεύσουν τον εαυτό τους και όποιον άλλον τις έχει ανάγκη.

INFO



Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17 και Πατησίων, Σταθμός Ηλεκτρικό: Βικτώρια



Doors Open: 21.00



Έναρξη: 21.30



Είσοδος: 6 euro

