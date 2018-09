Beggars: Στην Ελλάδα υπήρχε πάντα καλή rock «μαγιά»

Είναι μία από τις «παλιές», πλέον, μπάντες του ελληνικού heavy χώρου με σημαντική δισκογραφία και τη φήμη που τους συνοδεύει για τα εκρηκτικά τους live. Οι Beggars, λίγο πριν παρουσιάσουν το νέο τους υλικό ζωντανά στο Temple μας μιλούν για τον ελληνικό χώρο, την εξέλιξη της μπάντας μέσα από τα χρόνια και το πως... έχασαν το μυαλό τους.

Οι Beggars θα ανέβουν στην σκηνή του Temple στις 28 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσουν το “The Day I Lost My Head” (Ακούστε το ΕΔΩ). Μαζί τους οι Sober on Tuxedos.

Η γνωριμία μας έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου σας album. Έχετε κάποιο feedback από το κοινό για το νέο δίσκο και πόσο διασκέδασαν οι Beggars ηχογραφώντας νέο υλικό;

Το 'The Day I Lost My Head' που κυκλοφόρησε από την ROAR στις 10 Αυγούστου, είναι το κατά σειρά 5ο album μας και το feedback μέχρι στιγμής από κοινό και κριτικούς είναι θετικό. Είμαστε περήφανοι για αυτό, αφού κάθε νέο album που βγάζουμε θέλουμε να δείχνει την εξέλιξή μας. Η ηχογράφηση του album, που πραγματοποιήθηκε στα PROVA MUSIC STUDIOS, ένα γνώριμο για εμάς studio, έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα με παραγωγό τον Νίκο Χαλκούση με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί και στο παρλεθόν. Όπως καταλαβαίνετε γνωρίζαμε ακριβώς τα πατήματά μας, οπότε το αποτέλεσμα βγήκε «αβασάνιστα» δίνοντάς μας όλο το περιθώριο να απολαύσουμε όλη τη διαδικασία στο 100%.!!! Μπορείτε να πάρετε μια γεύση του τι έγινε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων από το βιντεοκλίπ που έγινε για το πρώτο single που κυκλοφόρησε με τίτλο “Book of Days”.

Ποιες διαφορές εντοπίζετε εσείς οι ίδιοι σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές σας. Είναι η μακροζωία μίας μπάντας σημάδι εξέλιξής της;

Οι διαφορές που παρατηρούνται στο νέο album μας έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της μπάντας. Υπάρχουν νέα στοιχεία που παρατηρούνται έντονα σε ορισμένα τραγούδια χωρίς όμως να ξεφεύγουμε από το ύφος των Beggars που μας έχει εδραιώσει στην ελληνική σκηνή. Για αυτό και κάποιος που θα ακούσει “The Day I Lost My Head” θα παρατηρήσε, εκτός από τους Beggars που ήξερε μέχρι και το “Devil's Highway”-4o μας album, τη νέα μας δουλειά να περιλαμβάνει στοιχεία παραδοσιακής μουσικής στο τραγούδι με τίτλο “Medusa” ή μια πιο έντονη ψυχεδέλεια στο instrumental τραγούδι με τίτλο “Intersolar Traveler”. Η μακροζωία μιας μπάντας είναι σημάδι της εξέλιξή της, της εργατικότητάς, της αγάπης για αυτό που κάνει και φυσικά της καλής σχέσης και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους. Όπως καταλαβαίνετε μια μπάντα είναι ένα πολύπλευρο σύστημα και για να υπάρξει και να αντέξει στον χρόνο απαιτούνται τα παραπάνω.

Θα κάνατε κάτι διαφορετικό αναφορικά με τις συνθέσεις και την παραγωγή ή είναι ακόμη πολύ νωρίς και το «παιδί» πρέπει να μεγαλώσει πρώτα;

Κάθε φορά που μπαίνεις στο studio για να ηχογραφήσεις ένα νέο album μπαίνεις με τη γνώση που έχεις αποκτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ τελειώνοντας τη διαδικασαία βγαίνεις σοφότερος, μιας και πάντα όσο ζεις μαθαίνεις. Βλέπεις τι σου κάνει, τι δεν σου κάνει, τα σημειώνεις και στο pre-production του επόμενου album προσέχεις να μην επαναλάβει «παλιά λάθη» ώστε να υπάρξει η εξέλιξη που αναφέραμε παραπάνω. Το ιδανικό που ισχύει στους Beggars είναι ότι όλο αυτό έρχεται χωρίς κόπο και χωρίς να γίνεται επιτηδευμένα.

Και ποιος από τη μπάντα «έχασε το μυαλό του»;

Αν και τη μουσική και τους στίχους τα γράφει ο Γιάννης, λόγω της μεταξύ μας τριβής επικράτησε ένα ντόμινο εφέ. Συνεπώς όλοι το χάσαμε το μυαλό μας λίγο πολύ σε διάφορους τομείς και ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στον δικό του βαθμό.

Είστε από τις παλιές μπάντες στον heavy ήχο. Πώς εξηγείτε τη μεγάλη άνοδο του heavy/stoner είδους στην Ελλάδα; Έχει συμβεί μία πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια

Από την ίδρυσή μας ως σήμερα το είδος μουσικής που παίζουμε είναι το rock n roll. Η άνθηση του heave/stoner είδους στην Ελλάδα θεωρούμε ότι έχει να κάνει καθαρά με συγκροτήματα πατέρας στον χώρο, όπως οι Nightstalker, οι οποίοι έπαιξαν αυτό το είδος στη χώρα μας, πέρασαν όσα οι ίδιοι πέρασαν (τα πάνδεινα) ώστε να εδραιωθούν, υπάρχουν ακόμη και δείχνουν στους νεότερους πως να το κάνουν. Συνεπώς υπήρχε εξαρχής μια πολύ καλή «μαγιά» ώστε να ευδοκιμήσει το είδος στην Ελλάδα.

Δεν είναι λίγες οι μπάντες από την ευρύτερη heavy σκηνή που έχουν πλέον διεθνή αναγνώριση και κάνουν το μεγάλο άλμα για το εξωτερικό. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να «ρίξει τα φώτα» και στις υπόλοιπες μπάντες της σκηνής και να τις συμπαρασύρει εκτός συνόρων;

Αυτό που περιγράφετε ισχύει είδη για πολλές μπάντες της χώρας μας. Η έξοδος παλαιότερων ελληνικών συγκροτημάτων εκτός συνόρων έχει στρέψει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και ξένων διοργανωτών στις ελληνικές μπάντες. Εδώ και αρκετά χρόνια η Ελλάδα θεωρείται από τις χώρες με τα καλύτερα συγκροτήματα του heavy ύφους παγκοσμίως και αυτό το έχουν ξεκινήσει και το έχουν πετύχει συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, οι 1000mods και άλλοι, ενώ χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε ελληνικά συγκροτήματα να συμμετέχουν είτε σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού είτε να περιοδεύουν στο εξωτερικό με μεγάλες αξιώσεις.

Στη συναυλία σας στο Temple θα παρουσιάσετε ολόκληρο το “The Day I Lost My Head”; Παλιό υλικό θα υπάρχει προφανώς; Είναι η μεγάλη δισκογραφία ένας ευχάριστος πονοκέφαλος στην κατάρτιση του playlist;

Στο Temple την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση του νέου μας album “The Day I Lost My Head”. Όσοι μας έχουν δει live ξέρουν πόσο αγαπάμε το stage και πόσο το απολαμβάνουμε όταν παίζουμε! Δεν θα μπορούσαμε συνεπώς να μην παίξουμε και άλλα τραγούδια από την υπόλοιπη δισκογραφία μας. Το playlist μας πάντα άλλωστε περιλαμβάνει τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μας η οποία μας επιτρέπει να το αναπροσαρμόζουμε σε σημεία, ώστε εκείνοι που μας έχουν δει αρκετές φορές να έχουν την δυνατότητα να βλέπουν κάτι «διαφορετικό» κάθε φορά. Υποσχόμαστε σε όσους βρεθούν εκεί να τους ανταμείψουμε με ένα πολύωρο σετ. Μαζί μας θα είναι και οι Sober on Tuxedos, οπότε να έρθετε από νωρίς να απολαύσετε τη βραδιά.