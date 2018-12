Αυτοί μπαίνουν στο Rock and Roll Hall of Fame 2019

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που θα μπουν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2019. Η 34η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου στο Barclays Center στο Μπρούκλιν.

Οι φετινοί νικητές είναι οι Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard και The Zombies.

Your official #RockHall2019 Inductees are here - welcome to the Hall of Fame: https://t.co/9aY5FO8gBH pic.twitter.com/YVep5m9r3f

— Rock Hall (@rockhall) 13 Δεκεμβρίου 2018