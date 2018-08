Ακρογιαλιές δειλινά εντός και εκτός

«Το καλοκαίρι θα 'ρθει στην ταράτσα του Βοξ» έλεγε ένα παλαιότερο τραγούδι. Θερινά σινεμά, συναυλίες και παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα ή στάδια, μαζί με τα πρώτα μπάνια ή και πιο πριν, αν δεν τα χαλάει όλα η βροχή και πλέον η κρίση.

Το καλοκαίρι για πολλούς συνοδεύεται με λίστες που συγκεντρώνουν αγαπημένα, για διάφορους λόγους, τραγούδια. Κάποτε ήταν σε κασέτες ή cd, καθώς δεν ξέραμε τι μουσική θα παίζει ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στον προορισμό μας και δεν θέλαμε να το διακινδυνεύσουμε… Σήμερα σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες ή κινητές συσκευές.

Η παρακάτω λίστα αφιερώνεται σε Αθηναίους και μη που ξεροσταλιάζουν στην πρωτεύουσα, σε όσους παραμένουν στους τόπους καταγωγής ή διαμονής τους χωρίς διακοπές, στους άφραγκους που δεν έχουν ούτε για τα ναύλα, σε εκείνους που παραθερίζουν στις όμορφες γωνιές της Ελλάδας, βρίσκονται σε κάποιο κάμπινγκ ή κατάλυμα, στις ακρογιαλιές ή στις βεράντες τους.

1. Ακρογιαλιές δειλινά

Αυτό το καλοκαίρι η χώρα σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από την τεράστια καταστροφή στην Αττική. Στο «Ακρογιαλιές δειλινά» το τραγικό κορίτσι του Τσιτσάνη «αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα σκοτάδια να βρει» όσο σκληρό κι αν είναι αυτό. Το τραγούδι έχει γίνει γνωστό και στη νεότερη γενιά από αρκετές επανεκτελέσεις. Εδώ το ακούμε στην πρώτη ηχογράφηση με τη Στέλλα Χασκίλ, η οποία ούτε που θα φανταζόταν μάλλον πως 70 χρόνια μετά από εκείνη, θα έφτανε στα χείλη τόσου κόσμου.

2. Γλυκιά ζωή

Ένα φρέσκο κομμάτι από κάθε άποψη, αφού προσπαθεί κόντρα στις αντιξοότητες να μεταφέρει τη γλύκα της ζωής, αφού κυκλοφόρησε πρόσφατα κι η μουσική του γράφτηκε από τη νέα μπάντα Mottet. Τα «χαρούμενα» τραγούδια είναι πιο σπάνια, ίσως γιατί η χαρά αφομοιώνεται πιο εύκολα από τον πόνο, τον οποίο έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να εκφράσουμε. Η «Γλυκιά ζωή» αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα ενός φωτεινού τραγουδιού, σε γλυκόπικρους στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους.

3. Κάθε Σεπτέμβρη

Τον Σεπτέμβρη στην Ελλάδα τον μετράμε για καλοκαίρι και για μένα είναι ο πιο ερωτικός μήνας. «Κάθε Σεπτέμβρη» τιτλοφορείται το πιο ερωτικό τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά (από το δίσκο «Χάλια»), στο οποίο ο «ήρωας» θέλει όχι έναν φυσικά, αλλά κάθε Σεπτέμβρη «να γεμίζουν όλα φως» και «απ’ τα άσπρα μέρη κάτω απ’ το μαγιό» να αναγνωρίζει το κορμί της αγαπημένης του.

4. Να με λένε Μαρία

Άλλου τύπου διακοπές: εσύ, ο ήλιος κι η θάλασσα. Μαζί οι γλάροι και τα μαραμπού στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μια άγνωστη Μαρία σε ένα νησί του ωκεανού, σε ένα σπίτι ερημικό, μήπως μπορέσεις να απομονωθείς και να ησυχάσεις. Στίχοι και μουσική της Χαρούλας Αλεξίου από το άλμπουμ με τον ταξιδιάρικο, όπως συνηθίζει, τίτλο «Ως την άκρη του ουρανού σου».

5. Βουτιές με το κεφάλι

«Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα, κι οι βουτιές με το κεφάλι. Κανένας δε με πείθει κι ας λέει πως ξέρει πολλά, πες μου ένα παραμύθι και πάμε στο βράχο ψηλά» τραγουδάει ο Αργύρης Μπακιρτζής. Μα πόσο δίκιο είχε ο Τάσος Ποταμιάνος στις «Βουτιές με το κεφάλι» και τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου του «Έξω στο αίθριο». Και τα παραπάνω λόγια του δεν θα μπορούσαν να ταιριάξουν περισσότερο σε άλλη φωνή από αυτή της φοβερής παρέας των Χειμερινών Κολυμβητών.

6. Try (just a little bit harder)

Try just a little bit harder. Να ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, που λέμε, με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Janis Joplin. Λίγο πριν το Woodstock η σπουδαία καλλιτέχνιδα μπαίνει στο στούντιο για το «I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!», το πρώτο LP στη σόλο καριέρα της, το οποίο στην επανέκδοσή του περιλαμβάνει δύο προσθήκες: το «Summertime» και «Piece of My Heart» ζωντανά ηχογραφημένα από το θρυλικό φεστιβάλ.

7. The summer wind

«Ο καλοκαιρινός άνεμος ήρθε μέσα από τη θάλασσα, έμεινε εκεί για να αγγίξει τα μαλλιά σου και να περπατήσει μαζί μου / όλο το καλοκαίρι τραγουδούσαμε ένα τραγούδι» λένε οι πρώτοι στίχοι του «The Summer Wind», ενός κομματιού με μεγάλη πορεία, καθώς γράφτηκε αρχικά στα γερμανικά κι έπειτα στα αγγλικά, ακούστηκε από τους Simpsons μέχρι το Blade Runner 2049, ερμηνεύτηκε από πολλούς τραγουδιστές κι έγινε γνωστό από τον Φρανκ Σινάτρα το 1966. Ύστερα από 40 χρόνια το ακούσαμε στο δίσκο Half the Perfect World με τη δροσερή και υπέροχη φωνή της Madeleine Peyroux.

8. Voices in the field

Ένα από τα κοινωνικοπολιτικά τραγούδια των Calexico για την περιβαλλοντική καταστροφή, τις μνήμες στις τσέπες μας, τον άνθρωπο που δεν πολυαναγνωρίζει πια τον εαυτό του, αλλά και μία προτροπή για να «να μου ανοίξεις την καρδιά σου» και «να ακούσω τη φωνή σου» είναι το «Voices In The Field» από το «The Thread that Keeps Us», το τελευταίο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος, το οποίο το αγαπάμε και μας αγαπάει, όπως φαίνεται εμπράκτως κάθε τρεις και λίγο που έρχεται στη χώρα μας.

9. The passenger

Στις καλοκαιρινές μουσικές λίστες -καταγεγραμμένες στο ipod ή στο νου μας- συνήθως υπάρχει ένα σουξέ, το οποίο ξέρουν όλοι ανεξάρτητα από το είδος που ακούν. Εδώ έρχεται ο Iggy Pop με το «The passenger», το οποίο ήταν και η άλλη πλευρά του «Success» στο βινύλιο. Το τραγούδι σε μουσική του Ricky Gardiner και στίχους του Αμερικανού θρύλου βασίζεται κατά κάποιο τρόπο σε ένα ποίημα του Jim Morrison και το εμπνεύστηκε εν μέρει από ένα ταξίδι του Iggy και του David Bowie με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια περιοδείας.

10. Out of the game

Κλείνουμε με το «Out of the game» από το ομώνυμο άλμπουμ του Rufus Wainwright, ο οποίος στο βίντεο κλιπ «ντουμπλάρει» την Helena Bonham Carter. Η αγαπημένη ηθοποιός παριστάνει μία αυστηρή υποτίθεται βιβλιοθηκονόμο, η οποία έχει πάθει φρενίτιδα από τις πολλαπλές προσωπικότητες του Wainwright και στο τέλος την βλέπουμε να διαβάζει το βιβλίο του Άντονυ Τρόλοπ «The Way We Live Now» (19ο αι.)